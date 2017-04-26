От редактора

Угодить новому потребителю

Последняя конференция по проблемам ритейла, которую ежегодно проводят «Ведомости», – тринадцатая по счету. Многие ее участники пришли на эту площадку не в первый раз, и многие помнят, что не так уж давно информационные технологии обсуждались факультативно. Шли дискуссии о законодательстве, действиях регулятора или, например, операционных технологиях, логистике, программах лояльности. А уж такие вещи, как большие данные и облачные решения, казались экзотикой, очень далекой от ритейла. В нынешнем году эта экзотика и в целом комплекс решений в сфере IT и инновационном секторе стали основной темой всего форума. Причем между ними и будущим отрасли поставлен знак равенства. Образ потребителя, которым является каждый человек, меняется с быстротой даже пугающей: вместе с покупателем нужно меняться магазинам, складам, процессам, менеджерам, продавцам – всему и всем. Особенно пристально сейчас изучают потребительское поведение и предпочтения продвинутых интернет- и мобильных пользователей, а также молодежи, которая совсем-совсем скоро превратится в армию зрелых потребителей и будет диктовать свои условия. А в России – еще и западный опыт, который можно экстраполировать на российский рынок.

Что касается «продвинутых», то аналитики Nielsen ввели даже новый термин – connected spenders, которому не нашлось пока аналога в русском языке. На конференции представитель компании рассказал об исследовании относительно этой группы, которая, во-первых, тратит непропорционально много (если сравнивать с ее численностью), неплохо обеспечивая доходы ритейлеров; во-вторых – обеспечивает базу для прогнозов, будучи пионером технологичного, скажем так, потребления. «Отдача от инвестиций в усилия по удовлетворению запросов connected spenders будет значительной, поскольку совокупные годовые расходы интернет-покупателей со средствами вырастут с $15 трлн в 2015 г. до $32 трлн в 2025 г., или с 35% до более чем 50% от совокупных мировых потребительских расходов», – написала в февральской статье для Harvard Business Review Луиза Кили из Nielsen, ссылаясь на данные исследования.

В свою эволюцию ритейл должен инвестировать прямо сейчас – завтра будет поздно. Речь идет о крупных вложениях, которые приходится делать в ситуации, когда маржинальность бизнеса невысока, жалуются ритейлеры. Потому они придирчивы и осторожны. Компании, разрабатывающие новые решения для отрасли или адаптирующие для отечественного рынка западные кейсы, предлагают сервисные преференции, чтобы розничные сети могли опробовать продукт, который можно доработать, довести до ума, и в конце концов он выстрелит, сработает на повышение эффективности бизнеса. Стараются разными способами возбудить спрос на свои продукты. С переменным успехом, но получается. Участники конференции с обеих сторон рассказали об интересных взаимовыгодных партнерствах и реальных результатах – подробнее вы можете прочитать о них в материалах этого выпуска «Форума Ведомости».

Вопрос, следует ли ритейлерам напрямую инвестировать в инновационные разработки, в стартапы, вызвал оживленные споры на разных сессиях конференции. Но, кажется, общее мнение тяготеет к тому, что лучше, когда каждый реализует свои проверенные компетенции. Венчурные фонды, специальность которых – выращивать стартапы, сделают это лучше.

Участники конференции попробовали нарисовать картину будущего, но мне, честно говоря, она показалась довольно смазанной. Думаю, однако, что причина не в самих визионерах, а в издержках быстрого развития – слишком много неопределенности. Но о собственно тенденциях, которые здесь и сейчас формируют это будущее, все говорят уверенно и подробно, чувствуется погруженность.

И, как всегда, были отличные кейсы лидеров рынка – о том, какие, как и для чего они внедряют новые технологические решения. Вы найдете их в обеих дискуссиях, опубликованных (в сокращении) в этом выпуске. Уверена, что вам будет интересно.