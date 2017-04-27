Эмоциональный магазин

Ритейл – это постоянно и быстро изменяющаяся среда. Меняется практически все: форматы, инструменты, подход к продуктам, подход к маркетингу, брендинг, поведение покупателей. Все, что связано с тем, как потребители приобретают продукты.

Шестьдесят лет существования отрасли – это постоянное движение от функционального ритейла к ритейлу более оформленному, брендовому, эмоциональному, четко сегментированному, разделенному на определенные фракции, секции и т. д. Что такое функциональный ритейл? Это когда есть определенные функциональные потребности, а товары эти потребности удовлетворяют. Такой всемирный хозяйственный магазин. Вы идете за батарейками, клеем, тряпочками и прочими вещами – и вам все равно, откуда они: и где вы их купили, и кто производитель.

Сначала товарных брендов было совсем мало, а были бренды ритейловые.

Евгений Бутман Окончил Московский университет путей сообщения. Карьеру в бизнесе начал в 1985 г. в компании «Интермикро», где за пять лет прошел путь от ассистента продавца до заместителя генерального директора. В 1995 г. основал компанию ECS, получившую статус мастер-дистрибутора Apple Inc. в России и странах СНГ. В 2005 г. начал первый ритейл-проект – сеть монобрендовых магазинов Apple (формат Apple Premium Reseller) под торговой маркой re:Store. Помимо России магазины были открыты в Казахстане, а также Германии и Скандинавии. В 2009 г. начали развиваться монобрендовые сети для брендов Sony, Nokia, Lego в России. В 2011 г. основал ритейл-компанию Ideas4Retail, объединившую разные сети фирменных магазинов.

Возьмите топ-100 или топ-500 крупнейших ритейлеров мира – у всех история сформировалась в середине или в последней четверти прошлого века.

Ритейлеры росли и развивали свои бренды, продавая абсолютно функциональные продукты. Однако стали появляться товарные бренды, которые формировали ценности, подход к качеству товара и его свойствам.

Sony впервые вышла на американский рынок с партией безымянных транзисторных приемников – просто приемники с определенными характеристиками. Так начинали очень многие бренды, которые потом выросли в огромные глобальные компании. Это произошло в связи с интернационализацией бизнеса, с глобализацией, с возможностью продавать одинаковый товар во всем мире, а также производить его быстро и дешево в тех странах, где стоимость этого производства очень низкая.

Поэтому стали формироваться две линии: бренды ритейловые и бренды товарные. В некоторых случаях они пересекаются и объединяются – тогда возникают монобренды. В чем идея такого формата? Возможность напрямую транслировать потребителю информацию о свойствах своего товара, свои ценности, свою философию. Самыми разными способами. И через монобрендовый ритейл, и через бренд-зоны на определенных площадках. А сейчас это делается еще и в онлайне. Прямой контакт с потребителем, минуя или отменяя цепочки посредников, – вот к чему движется ритейл.

Постепенно формировалось еще одно направление, которое можно назвать сегодняшним абсолютным трендом: ритейлеры стали сами производить товары. Собственные товарные марки – это один из самых важных и доминирующих трендов. Большое количество сетей, особенно в одежде, полностью построены на собственном бренде, на собственном производстве. На новом витке произошло слияние бренда товарного и бренда ритейлового.

Мы являемся еще одним ответвлением – эмоциональным ритейлом. Мы работаем с потребителями, для которых важно не просто удовлетворение функциональных потребностей. Я это определяю словами «эмоциональная и функциональная лояльность». Функциональная лояльность – если вы, например, знаете, что это ритейлер, у которого, условно говоря, на вывеске всегда зачеркнуто «1199 руб.» и написано «999 руб.». Вы приходите, получаете эту низкую цену и широкую товарную полку. На этот ритейл, мне кажется, сейчас направлен основной удар интернета, потому что самая широкая полка и самая низкая цена вовсе не в офлайн-ритейле.

Эмоциональная лояльность – это вот что.

Большую часть жизни человек проводит всего в нескольких пространствах: дома, на работе, в транспорте и в магазинах. И зрелые люди с устойчивой психикой стараются сформировать или выбрать для себя то пространство, которое соответствует их философии, взгляду на жизнь, их life style. Если вы имеете обширную целевую аудиторию и вам удается так построить свой магазин, чтобы он попал в зону комфорта этого стабильного человека, – вы выиграли. Потому что вы получаете вторичный трафик, получаете эмоциональную лояльность – когда люди приходят потому, что им хочется сюда вернуться, им здесь нравится, у них поднимается настроение от того, что они думают про ваш магазин.

Ideas4retail Розничный оператор. Совладельцы – Александр Мамут и Евгений Бутман. Финансовые показатели не раскрываются. Управляет магазинами игрушек Imaginarium и Hamleys, товаров для новорожденных и будущих мам Mamas & Papas, товаров для кухни Cookhouse.

Аудитория, которая больше всего реагирует на такие вещи, – это, конечно, молодежь. Дети, молодые родители, вообще молодые люди еще не испорчены тем, что их все время обманывают, подсовывают «картонку» вместо реальности. И есть большой запрос на подлинность, на настоящесть.

Эмоциональный ритейл – это не случайное попадание в десятку. Это технология. Есть масса способов и методов, которые позволяют построить именно эмоциональный ритейл (при помощи интерьеров, за счет вовлечения покупателей и проч.). И это направление тоже развивается.

Что же касается ритейла вообще, особенно на развивающихся рынках, таких, как Россия, то долгое время это было пространство без границ. Любой мог прийти на ритейл-рынок, открыть свои магазины. Была некая стадия накопления рынка, все время что-то открывалось, что-то закрывалось... Но это время уже закончилось. Наступила новая реальность, в которой существует абсолютный запрос на профессионалов. То есть просто войти на рынок уже невозможно. Уровень конкуренции, уровень маржинальности, издержки, затраты, требования регулирующих органов привели к тому, что выигрывают только те компании, которые в состоянии обеспечить эффективность.

Сегодня базовая модель для любого ритейлера – это высокая эффективность, высокая функциональность. Причем подразумевается не только эффективность бизнес-процессов, но и эффективность бизнес-модели. Например, тот же эмоциональный ритейл. Это бизнес-модель, которая позволяет гораздо меньше денег тратить на маркетинг и использовать точечные, эффективные инструменты, связанные с вирусным маркетингом. Вопрос формата магазина – это вопрос эффективности. Современный ритейл развивался от так называемых функциональных больших боксов, т. е. огромных ангаров, в которых продавались разные вещи: электроника, продукты питания, мебель. Сейчас есть много разных форматов, но все они кристаллизуются в каждом сегменте ритейла в сторону их максимальной эффективности. И участие формата, выбор формата, эволюция формата – это, безусловно, очень значимый фактор эффективности. А формат уже связан с брендингом, с эмоциональностью, с качеством работы персонала, которое тоже сейчас стало фактором маркетинга и фактором лояльности.

Я уже упомянул о том, что происходит постоянная эволюция ритейла. И когда мы говорим про несуществующую в реальности борьбу (а я действительно считаю, что ее не существует) между чистым онлайном и чистым офлайном, на самом деле речь идет о выборе оптимальных инструментов, оптимальных форматов для завтрашнего дня.

Все, о чем я рассуждаю, – это каким будет ритейл через 5–7–10 лет. Поэтому сейчас необходимо найти стратегию, которая позволит быть успешным и конкурентоспособным через 5–10 лет. Мой прогноз: через пять лет картина российского ритейла будет абсолютно другой. Поменяются и многие игроки, и многие направления, и лидеры могут смениться. Сейчас мы находимся в середине определенного этапа определенного тектонического сдвига – поиска оптимальной модели.

И еще несколько слов по поводу формирования эмоциональной привязанности и о том, каковы сейчас отличия офлайн- и онлайн-ритейла. Эмоции, конечно, связаны с органами чувств: зрением, слухом, тактильными ощущениями. Надо ведь посмотреть, послушать, потрогать. Когда мы утверждаем, что онлайн не эмоционален, мы должны каждый раз оговариваться: он не эмоционален на нынешнем уровне развития технологий. Но если вспомнить, какие технологии были 10 лет назад, видно, что они очень быстро совершенствуются. И вполне может быть, что онлайн сможет хотя бы приблизиться по уровню эмоциональности к тому, что происходит в офлайне. Сегодня эмоциональность – это оружие офлайна для того, чтобы защититься от слишком быстрого наступления онлайна.

Старый ритейл, с которого все начиналось, – большие боксы – это сегодняшний день онлайна. То есть современный день онлайна – это офлайн 50-х гг. ХХ в: большой бокс, в котором напихано всего много и за низкую цену. Онлайну предстоит в дальнейшем пройти тот же путь, что проделал офлайн: найти такую же сегментацию и такое же фокусирование. Как быстро это произойдет и что это будет – мы пока не знаем.

Сейчас онлайн – это абсолютно безэмоциональное пространство, которое просто связано с выбором лучшего, наиболее удобного предложения: или лучшей скорости доставки, или цены, или еще какого-то набора сервисов. Он не связан с органами чувств. А к магазину, к неодушевленному пространству, вы испытываете человеческие эмоции: доверяете или скучаете, хочется скорее уйти или, наоборот, провести здесь много времени.

Однажды за границей у меня был совершенно замечательный опыт. После длинного рабочего дня я, уставший, зашел в торговый центр и наткнулся на лавку «Брецель», где на глазах у покупателей выпекали свежие ванильные крендели. И, ощущая запах ванили с корицей и легкий аромат кофе, я почувствовал, что мое плохое настроение улетучивается. Вот над чем нужно работать. И самое важное – как это методологизировать?

Я просто перечислю эмоции, которые должен вызывать магазин. Они должны быть положительные, они должны быть яркие, они должны быть устойчивые, они должны быть подлинные. На это сейчас существует очень большой запрос. Иными словами, вы должны попасть в зону комфорта вашего покупателя.