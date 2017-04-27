Предсказания в облаках

Первое, о чем сейчас мы можем прочитать в международной прессе, не связано с ритейлом напрямую – просто СМИ пишут про новые технологии: лавина закрывающихся офлайн-магазинов. Речь идет о нескольких тысячах магазинов, которые могут прекратить существование буквально в ближайшие несколько месяцев. Это очень разные компании, очень разные секторы ритейла, разные рынки. Но очевидна тенденция: не нужно так много офлайн-магазинов.

Недавно я видел график, в котором сравнивали капитализацию крупнейшего интернет-ритейлера – это Amazon.com – и капитализацию пяти крупнейших международных ритейлеров – BestBuy, Costco, Walmart и еще две компании. И Amazon уже достиг размера этих пяти в сумме.

Что ритейл становится цифровым и это происходит не сейчас, не в 2017 г., – не новость. Новое состоит в том, что все больше и больше продвинутые технологии перестают быть чем-то непонятным – когда вроде бы интересно, но неизвестно, как применять. Новые технологии становятся более конкретными, есть ритейлеры, которые их начинают использовать с помощью компаний-партнеров, поставляющих технологические решения. Первый сектор технологий – различные новые устройства. В мире бум виртуальной реальности, VR применяется не только в сфере развлечений, но и в общении с клиентом, в том числе в ритейле. Я думаю, большинство из вас хорошо представляют, что это такое: устройство, с помощью которого вы в виртуальном мире можете наблюдать за тем или иным товаром, который вам могут продемонстрировать.

Михаил Черномордиков В российском офисе Microsoft отвечает за развитие экосистемы приложений и сервисов для конечных пользователей и бизнес-организаций на платформе Microsoft, эффективное взаимодействие с российскими разработчиками и ключевыми компаниями на рынке.

Но то, что стало более интересным для бизнеса, – это сфера смешанной и дополненной реальности, когда мы объединяем несуществующий мир с реальным. Это очень сложно описать словами, поэтому я вам просто покажу в небольшой видеозарисовке отдельные сценарии, которые очень хорошо могут применяться, когда речь идет о покупке больших, дорогих и сложных вещей (демонстрируется видеоролик). Например, мебели. Или в данном случае – оформление кухни. Как вы можете заметить, речь идет о смешении собственно реального объекта в магазине с тем образом, как ваша кухня будет выглядеть. Вы можете очень быстро понять: давайте поменяем цвет, давайте вот здесь у меня угол будет вот такой, здесь у меня будет раковина и т. д. Это очень понятный пример того, как технологии помогают сделать процесс общения проще и быстрее. Это был пример ритейлера Allex, одного из крупнейших в мире в сфере продажи бытовой техники и, в данном случае, кухонных гарнитуров. Это действительно пример, когда дополненная реальность помогает клиенту увидеть, как эта кухня будет выглядеть в его доме, и заранее, не допуская лишних ошибок, решить, что ему нужно. Есть множество других примеров, когда ритейл начинает использовать новые устройства.

Второй, если так можно выразиться, сектор технологий – различные облачные решения. Это достаточно широкое понятие, и это более нескольких десятков сервисов, анализ данных, предсказания на основе этих данных и т. п. В ритейле мы тоже видим большой интерес к этим технологиям, но одна из сфер – это различные устройства, которые снимают данные с процессов покупки, продажи, движения людей в магазинах и проч., так называемые тепловые карты. Это анализ эмоций человека: если видно, что человеку нравится этот товар, ему начинают его предлагать или подходят к нему, чтобы с ним поговорить в торговом зале. Это также анализ поведения вашего персонала, ваших собственных продавцов – на месте ли они, насколько активно продают.

И дальше, безусловно, – предсказания. [Сначала] это просто анализ, но, когда анализ совершился, дальше с этими данными можно много чего делать. Можно предсказывать, например, отток клиентов. Если раньше это была очень техническая тема, то сейчас она понятна любому человеку. Например, у нас в открытом доступе выложены конкретные модели для data scientist (аналитик больших данных), которые перестали быть только учеными, они уже и в ритейле появились. Эти модели позволяют, проанализировав данные ваших покупателей, предсказать, кто из них, скорее всего, может уйти, если вы непосредственно сейчас им не займетесь, не предложите что-то интересное: он давно у вас ничего не покупал или покупает очень мало, или начал покупать у ваших конкурентов.

ООО «Майкрософт рус» Владелец – Microsoft Corporation (100%). Финансовые показатели (РСБУ, 2015 г.): выручка – 8,9 млрд руб., чистая прибыль – 836,5 млн руб. Занимается продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, локализацией решений Microsoft.

Такого рода использование технологий мы видим все больше и чаще. Что из этого получится дальше – открытый вопрос. Но для нас очевидны и возросший интерес ритейлеров к цифровым технологиям, и успешное внедрение цифровых технологий в реальный процесс продаж, включая работу с голосом, работу с изображением.

С точки зрения технологий рынок абсолютно международный, они применяются в разных странах, в России в том числе. Отдельной технологической специфики они нигде не имеют и применяются там, где есть живые люди, есть процесс продаж, который примерно одинаков во всех странах мира.

У нас есть достаточно много российских партнеров, разрабатывающих свои решения на нашей платформе для ритейл-компаний. Они работают непосредственно с ритейлерами и внедряют разного рода решения, прежде всего речь идет об анализе: анализ поведения сотрудников; анализ поведения покупателей в торговом зале для выделения зоны, в которую люди идут прежде всего (в российском ритейле это уже используется); анализ того, как продемонстрировать клиенту продукт, чтобы он ему понравился. Но это я сейчас говорю о технологиях, которые применяются в офлайн-магазинах. Целый пласт того, что применяется в e-commerce, – отдельное, уже устоявшееся технологическое направление, в котором, например, есть большое количество технологий продвижения в социальных сетях и множество других. Это уже в полный рост используется в России.