Банк в помощь

Андрей Спиваков Окончил Московский институт электронной техники, где также получил дополнительное экономическое и юридическое образование. В банковской системе – с 1998 г. Начинал рядовым менеджером по продажам. С 2000 г. – управляющий офисом. В 2004 г. – заместитель предправления Локо-банка. В 2008 по 2012 г. – президент, соучредитель, председатель правления Алтайэнергобанка. В Совкомбанке управляет розничным бизнесом с 2012 г.

Расскажу свое видение, как банкиры могут помочь ритейлу и чем мы вам сейчас мешаем. С моей точки зрения, сейчас история финансирования покупателей розничных сетей в значительной степени разрушает ту ценность, которую создает ритейл. Я не буду говорить о совсем маргинальных продуктах типа кредитов МФО. Возьмем, например, POS-кредитование. Первое: огромные ставки. По данным Банка России, полная стоимость кредита самая высокая по POS-кредитам. И понятно, что эти проценты, по сути, налог на ритейлеров и что на такую же сумму [равную стоимости процентов] клиент не произведет покупку.

ПАО «Совкомбанк» Владелец: SovCo Capital Partners N.V. (100%); основные бенефициары – Дмитрий Хотимский (28,99%), Алексей Фисун (21,2%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), Сергей Хотимский (5,78%), Дмитрий Гусев (5,53%). В 2016 г. по МФСО: активы – 565,3 млрд руб., собственный капитал – 63,9 млрд руб., чистая прибыль – 33,7 млрд руб.

Вопрос модератора Анфиса Воронина: В мире мы видим две разнонаправленные тенденции. Банки предлагают новые услуги, а у крупных ритейлеров, у HoReCa также есть финансовые продукты. И для потребителя важно, что этот продукт предлагает ритейлер. Потому что с ритейлером он, скорее всего, взаимодействует намного чаще, чем с банком: вы работаете в бизнес-центре и ходите за кофе каждый день, Starbucks-карточкой платите. В Америке вы карточкой, лимитированной Walmart, всю их линейку товаров оплачиваете. Это гораздо удобнее, чем в банк идти...

Андрей Спиваков: Вы абсолютно правы. Но есть еще третье направление, которое появилось год назад, и оно, наверное, победит всех – и банкиров, и ритейлеров. Это сотовый телефон. Если у меня карта зашита в Apple Pay, то мне больше никакие истории не нужны. Какие-то локальные финтехстартапы, безусловно, были. Но если сеть бережет своего клиента, она его старается оградить от такого рода финансовых услуг, которые эту ценность могут разрушить. Очень многие ритейлеры столкнулись с тем, что негатив от непонимания финансовой услуги (собственной ритейлера или кобрендовой) человек переносит на бренд самого ритейлера. И это огромная опасность для ритейлера.

Возьмем другой продукт – кредитные карты. Кредитная карта с грейс-периодом и, соответственно, плавающим графиком платежей – это очень сложный продукт для текущего уровня финансовой грамотности россиян. По статистике, в России в грейс-период не попадает 80% клиентов. А если человек не укладывается в грейс-период, у него начинаются проценты с первого дня, когда он вообще воспользовался лимитом. Естественно, у людей разочарование. И нужно найти очень тонкую границу, где это разочарование будет перенесено на ритейлеров и на визит в конкретный магазин, а где не будет. Но надо сказать, что есть очень правильная тема, любимая ритейлерами: рассрочки. Не случайно это самый ходовой и самый популярный финансовый продукт в пиковые месяцы продаж (например, декабрь, август). Но у рассрочек тоже есть своя «родовая травма». Наверное, самое главное – история, что ритейлер объявляет о рассрочке, но если не дать об этом дополнительную рекламу, никто не придет. А это опять же дополнительные затраты. И, безусловно, рассрочка стоит дополнительных денег. Как банкиры могут в данной истории помочь ритейлу? На многих рынках есть продукт, который в России практически не представлен. Это IstanbulKart. Она появилась в Турции в 1999 г., и там она развита больше всего. Результат налицо: Турция сейчас номер два в Европе после Франции по объему безналичных платежей.

Ритейлер договаривается с банком о том, что полностью финансирует все расходы по покупкам, совершаемым по картам этого банка. Почему ритейлеру это выгодно? Не секрет, что просто дать рекламу для привлечения клиента при существующем сейчас уровне рекламного шума очень дорого. Комиссия, которую ритейлер заплатит банку за возмещение конкретных процентов по карте клиента, уже сделавшего покупку, в разы меньше. Эта история подтверждена и реализована в Азербайджане; доказала себя в Белоруссии, где карта «Халва» занимает 15% рынка и по объему кредитного портфеля. Карта «Халва» в Белоруссии вообще крупнейший кредитный портфель, больше даже, чем у белорусского Сбербанка. У нас на рынок в этом году вышли такие карты. В частности, взяв всю белорусскую статистику, весь их опыт взаимодействия с ритейлерами, запустили на российском рынке карту «Халва» . Сейчас у нас 1200 партнеров, около 10 000 точек продаж. И мы надеемся, где-то к 1 мая все это удвоится.