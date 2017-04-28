Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Советы юриста: В чем ошибаются предприниматели, оформляя гендиректора на работу

При аудите кадровых документов мы сталкиваемся с одной и той же проблемой у клиентов: трудовой договор генерального директора не отвечает требованиям законов. Хоть одна ошибка, да имеется.

Однако при любой проверке трудовой инспектор посмотрит этот договор в первую очередь. А штраф за несоответствие трудового договора Трудовому кодексу (ТК) составляет 110 000 руб.

Первая ошибка – в самом начале документа. Многие в договоре не указывают дату начала работы руководителя, а это обязательное требование закона. Если на момент оформления дата неизвестна, достаточно позднее всего лишь сделать дополнительное соглашение, в котором ее и указать. Такое регулярно встречается, если директор – иностранный гражданин.

Если директор – экспат, в трудовом договоре обязательно должны быть ссылки на разрешительные документы, дающие право работать в России. Чаще всего бывает, что, когда директора оформляют, этих данных у менеджера по персоналу нет, а когда разрешение на работу в нашей стране получено, кадровик забывает сделать дополнительное соглашение к трудовому договору.