Советы юриста: Какие преимущества дает бизнесу разъездная работа

В последние 20 лет в нашей стране появилось много работы, связанной с разъездами, – медицинские представители, торговые агенты, мерчандайзеры и т. д. Однако оформлять с такими работниками трудовые отношения в обычном порядке не совсем резонно, ведь они работают «в полях», а не в офисе. Для подобных случаев Трудовой кодекс (ТК) позволяет установить сотрудникам разъездной характер работы.

Многие путают дистанционный труд и разъездную работу. Первый предполагает отдельную форму трудового договора, на что должны согласиться и компания, и сотрудник. Вторая – одно из условий договора, которое имеет право добавить работодатель. Лучше сочетать оба варианта, т. е. заключить договор о дистанционном труде и ввести разъездной характер работы. Сделать это стоит хотя бы потому, что у разъездной работы есть ряд преимуществ по сравнению с классическим офисным трудом.

Разъездной характер работы существенно экономит фонд оплаты труда (ФОТ). По нашим оценкам, перевод на дистанционный труд и разъездной характер позволит сэкономить до 30% ФОТ. Если в компании не оформлена разъездная работа, но сотрудники регулярно выезжают к клиентам, это считается командировками. Оплачивать их ТК обязывает по среднему заработку, причем у работников с фиксированным окладом и премиями средний заработок априори выше, чем просто оклад. Разъездной характер решает эту проблему. С одной стороны, сотрудник получает оклад и премии, с другой – трудовые отношения становятся прозрачными, ведь он понимает, что ездит к клиентам, чтобы заработать премию. При этом работник не теряет ни в профессиональном, ни в финансовом плане. Если при разъездном характере человек отправляется в многодневную командировку, он также получает суточные, компенсацию расходов на проживание и питание на основании ст. 168.1 ТК.