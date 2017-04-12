Гражданское общество: Новая советская власть

Три года назад несколько молодых людей из района Печатники откликнулись на призыв местного муниципального депутата встретиться у метро и обсудить создание постоянной группы для совместного решения проблем района. Так появился Народный совет района Печатники – объединение, которое сегодня насчитывает 17 активных членов и несколько десятков сочувствующих. Среди членов совета два муниципальных депутата, учитель английского, эколог, бренд-менеджер, инженер-конструктор, специалист в сфере телекоммуникаций, бывший член «Единой России», сторонники присоединения Крыма и противники его аннексии.

«Я, наверное, жду, что, может быть, мы сможем что-то поменять к лучшему», – объясняет свое участие в совете один из самых активных его членов, Рустам Билялов. «Я хочу, чтобы еще не стыдно в зеркало было смотреть», – добавляет депутат Максим Мотин, тот самый, что предложил первую встречу у метро.

Совет объявил себя добровольным самоуправляемым местным некоммерческим объединением, созданным для защиты прав граждан, «которые нарушены или могут быть нарушены любыми третьими лицами, в том числе органами власти». Согласно уставу совет существует без образования юридического лица. Вступить можно по рекомендации одного из членов совета, написав заявление.

Среди недавних побед активистов – закрытие незаконной парковки и мобильного асфальтового завода, который сильно загрязнял воздух в районе, ликвидация нелегальной газовой заправки, демонтаж опасной горки с детской площадки и расследование нецелевого использования бюджетных средств при строительстве фонтана (на этой неделе активисты опубликовали продолжение расследования). Не удалось пока добиться строительства новой детской поликлиники.

Идею и название активисты Печатников позаимствовали в районе Текстильщики, где народный совет существует с 2012 г. (правда, его активность несколько снизилась в последнее время). Год назад, в апреле 2016-го, свой народный совет «для защиты интересов жителей района» появился в Перове, его члены выступают «за развитие и процветание нашего района и города, за умелое, рачительное управление». «Наша цель – покончить с политической монополией партии власти, не только парализующей, но и подчас идущей против воли людей», – говорится на сайте совета. Главная активность совета в Перове в последнее время – мобилизация жителей для борьбы с расширением зоны платных парковок.

Несовершенство модели местного самоуправления в Москве, при которой москвичи фактически отстранены от участия в решении важных вопросов развития своих районов, приводит ко все большему числу конфликтов чиновников с горожанами. Очевидно, что уровень развития гражданской активности жителей мегаполиса давно не соответствует существующей системе принятия решений о развитии городских территорий. Объединения вроде народных советов показывают, что москвичи сегодня готовы мобилизоваться не только для отражения конкретной угрозы, но и для продвижения позитивной повестки: они хотят участвовать в разработке проектов благоустройства своих районов, иметь возможность влиять на решения местных чиновников. К сожалению, пока нет никаких сигналов со стороны городских властей, что они готовы этих активистов услышать.

Автор – журналист