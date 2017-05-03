Политический дневник: Битва поколений

Эммануэлю Макрону 39 лет, и он готовится стать президентом Франции. Маттео Ренци 42 года, и он возвращается в большую политику: когда ему было 39, он стал председателем правительства Италии, в 41 ушел в отставку и вот снова штурмует высоты власти. На фоне таких новостей ничто не иллюстрирует отсутствие работающих социальных лифтов и все проблемы политической системы России лучше, чем злоключения 40-летнего Алексея Навального. Пока его сверстники Макрон или Ренци строят будущее своих стран, Навальный добивается самой возможности участвовать в легальной политике, вместо аргументов получая зеленку в глаза.

То, что существующая система не хочет допустить Навального к участию в выборах и там его уверенно и честно победить, говорит лишь о том, что самой системе такая перспектива представляется отнюдь не очевидной или во всяком случае неоднозначной. Конечно же, боятся они не своего проигрыша, от которого надежно застрахованы на нескольких уровнях, а публичного срыва покровов: один раз позволив кому-то с самых высоких трибун ругать Путина, власть смиряется с его десакрализацией, что уже само по себе поражение.

Можно возразить, что в российской легальной политике много людей поколения Навального и некоторые из них занимают серьезные посты – министров, депутатов, губернаторов, крупных чиновников. Разница лишь в том, что в большинстве случаев они так или иначе назначены на свои посты и заняли их благодаря соблюдению главного условия существования в легальной российской политике: постоянной демонстрации своей лояльности.

То, что сравнительно молодых людей все-таки инкорпорируют во власть, – момент положительный. Это важно хотя бы как признание очевидного, но игнорируемого публично факта, что никто не вечен и никто не молодеет, а значит, рано или поздно нынешнему руководству страны придется отдавать власть представителям новых поколений.

Обратная сторона подбора во власть молодых людей по принципу сервильности, покорности и пассивности – это снижение ее политического иммунитета и общего качества. Любой случайный человек с полученным в Кремле мандатом в спокойной ситуации может так или иначе управлять любым регионом – это мы видели много раз. Но вот сможет ли этот же человек удержать регион в случае кризиса или хотя бы победить на честных выборах? Пока таких примеров не было, и есть все основания полагать, что молодые да ранние выдвиженцы Кремля в условиях реальной конкуренции или сильной социально-политической турбулентности окажутся беспомощными.

Выращенные в стерильной политической среде, где вся борьба межвидовая и подковерная, новые поколения российских бюрократов и легальных политиков рано или поздно обречены столкнуться или с закаленным Навальным или с теми, кто еще моложе и злее его. И хорошо, если это будет столкновение на выборах, а не на улицах – там у системных политиков вообще нет ни шансов, ни будущего и вся надежда только на верность полиции и Росгвардии.

Первые же относительно свободные и честные выборы в России скорее всего обрушат весь существующий политический класс, как это отчасти произошло в 1989–1990 гг.: кабинетные идеологи и привыкшие к монологам и аплодисментам системные политики просто не приспособлены к реальным дебатам, настоящей борьбе и честным выборам.

Руководство страны прекрасно помнит те годы и вполне ясно видит опасности честных выборов. Но, отказываясь от честных выборов сейчас, Кремль не решает свою проблему, а лишь откладывает неизбежную схватку на будущее. А в будущем, как уже было сказано, руководители страны станут только старше, а их окружение – еще изнеженнее, беспомощнее и слабее.

Навальный – не последний из тех, кто будет серьезно посягать на власть Путина, а первый из целых поколений новых лидеров. Никакая зеленка этот процесс не остановит: и через пять лет, и через десять против стареющей несменяемой власти, если она никак не трансформируется по доброй воле, будут выходить все новые и новые 40- и 30-летние лидеры, и рано или поздно один из них добьется успеха.

Автор – президент Института развития и модернизации общественных связей, Екатеринбург

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