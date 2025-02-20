Собянин, Голикова и Цивилева посетили Центр реабилитации участников спецоперации

13 февраля Министерство труда РФ представило стандарты реабилитации военных, получивших ранения или заболевания в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщалось на сайте ведомства. Стандарты разработаны в рамках закона о комплексной реабилитации и включают восемь направлений: протезно-ортопедическая помощь, профессиональная ориентация, социальная реабилитация и абилитация. Министр труда Антон Котяков подчеркнул, что новые стандарты ориентированы на участников боевых действий с инвалидностью и включают только доказавшие эффективность реабилитационные методики. Переход на них будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.