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Собянин, Голикова и Цивилева посетили Центр реабилитации участников спецоперации

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Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны Анной Цивилевой посетили Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников спецоперации на базе ММКЦ «Вороновское». Он является крупнейшим в стране учреждением для помощи военнослужащим, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил, что в центре работает собственное производство протезов, сроки изготовления которых занимают от четырех до 12 недель. Также в Береговом проезде два с половиной года назад был развернут Единый центр поддержки военнослужащих и их семей, который с октября 2022 г. оказал порядка 215 000 услуг. 

Учреждение создано по поручению президента России Владимира Путина, и в нем работает система замкнутого цикла: от хирургической помощи до социальной адаптации. За каждым пациентом закреплен персональный врач, на базе центра есть мультидисциплинарная команда из специалистов различного профиля, а также современное оборудование для высокотехнологичной помощи. Кроме того, центр помогает с переобучением, трудоустройством и реабилитацией военных.

13 февраля Министерство труда РФ представило стандарты реабилитации военных, получивших ранения или заболевания в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщалось на сайте ведомства. Стандарты разработаны в рамках закона о комплексной реабилитации и включают восемь направлений: протезно-ортопедическая помощь, профессиональная ориентация, социальная реабилитация и абилитация. Министр труда Антон Котяков подчеркнул, что новые стандарты ориентированы на участников боевых действий с инвалидностью и включают только доказавшие эффективность реабилитационные методики. Переход на них будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.

8 октября 2024 г. Цивилева сообщала, что Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Учреждение, по ее словам, обеспечит поставку протезов в регионы, что позволит организовать полноценную реабилитацию военнослужащих. С 1 января 2025 г. Минобороны начало заключать контракты на протезирование для военных с тяжелыми увечьями, включая ампутации, что даст возможность проходить обучение использованию протезов в своих регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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