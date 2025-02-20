Собянин, Голикова и Цивилева посетили Центр реабилитации участников спецоперации
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны Анной Цивилевой посетили Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников спецоперации на базе ММКЦ «Вороновское». Он является крупнейшим в стране учреждением для помощи военнослужащим, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы отметил, что в центре работает собственное производство протезов, сроки изготовления которых занимают от четырех до 12 недель. Также в Береговом проезде два с половиной года назад был развернут Единый центр поддержки военнослужащих и их семей, который с октября 2022 г. оказал порядка 215 000 услуг.
Учреждение создано по поручению президента России Владимира Путина, и в нем работает система замкнутого цикла: от хирургической помощи до социальной адаптации. За каждым пациентом закреплен персональный врач, на базе центра есть мультидисциплинарная команда из специалистов различного профиля, а также современное оборудование для высокотехнологичной помощи. Кроме того, центр помогает с переобучением, трудоустройством и реабилитацией военных.
13 февраля Министерство труда РФ представило стандарты реабилитации военных, получивших ранения или заболевания в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщалось на сайте ведомства. Стандарты разработаны в рамках закона о комплексной реабилитации и включают восемь направлений: протезно-ортопедическая помощь, профессиональная ориентация, социальная реабилитация и абилитация. Министр труда Антон Котяков подчеркнул, что новые стандарты ориентированы на участников боевых действий с инвалидностью и включают только доказавшие эффективность реабилитационные методики. Переход на них будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.
8 октября 2024 г. Цивилева сообщала, что Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Учреждение, по ее словам, обеспечит поставку протезов в регионы, что позволит организовать полноценную реабилитацию военнослужащих. С 1 января 2025 г. Минобороны начало заключать контракты на протезирование для военных с тяжелыми увечьями, включая ампутации, что даст возможность проходить обучение использованию протезов в своих регионах.