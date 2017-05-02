Цитата недели

Реакцию Натальи Тимаковой на результаты опроса, по которому 45% россиян выступают за отставку премьера Дмитрия Медведева, лучше оценивать в совокупности с двумя другими высказываниями на ту же тему. Комментируя этот опрос, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле относятся к социологии «внимательно, но с известными допусками», и добавил: «Правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место». А директор «Левада-центра» Лев Гудков заявил, что это исследование социологам никто не заказывал, и предложил Тимаковой «извиниться за лживое утверждение».

Самое интересное, что в данном случае правы все трое, просто каждый видит ситуацию со своей колокольни. Ведь, как не раз отмечали многие комментаторы, представители высшей российской власти и руководимый ими народ живут, мягко говоря, в несколько отличающихся друг от друга реальностях. Примеров тому масса – от откровенно противоречащих действительности трактовок Владимиром Путиным некоторых политических событий до знаменитых фраз того же Медведева вроде совета недовольным зарплатой учителям идти в бизнес.

Так вот, в той реальности, где живут большинство россиян и «Левада-центр», не нужно никакого заказа, чтобы понять, что вопрос об отставке премьера весьма актуален и интересует многих граждан не меньше, чем рейтинг Путина или отношение к президенту США. А значит, социологи просто обязаны время от времени выяснять мнение респондентов по этой проблеме.

В реальности правительства вопрос об отставке премьера, я уверен, тоже стоит – хотя бы в форме кулуарных обсуждений возможных кадровых решений в связи с выборами-2018. Но любое опубличивание этой темы, будь то подобный опрос или аналитическая статья, воспринимается обитателями этой реальности как попытка ослабить позиции одного фигуранта в пользу других – и, разумеется, при живейшем участии (читай: по заказу) тех самых «других».

Ну а Песков, который по должности вроде бы должен обеспечивать хоть какую-то связь между двумя этими реальностями, постарался выступить взвешенно: и на объективные трудности в положении премьера посетовал, и на возможное принятие мнения россиян к сведению намекнул. Кстати, не исключено, что именно такая перспектива (при всей ее фантастичности) беспокоит Медведева и его соратников гораздо больше, нежели сам «неправильный» социологический опрос.