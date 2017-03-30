Школы должны учить детей отличать фейк от правды

Нам может нравиться думать иначе, но фейк не новое явление. В прежние времена мы называли это просто пропагандой. Это один из многих инструментов порабощения, используемых авторитарными режимами. Что изменилось в цифровую эпоху, так это легкость распространения сфабрикованных новостей и диапазон охвата.

Чтобы стать жертвой дезинформации, вам больше не нужно жить при репрессивном режиме. Фейк может проникнуть в ваш дом и в ваш смартфон, играть с вашим разумом и вносить путаницу в ваше представление о реальности. Для создания фейка уже не всегда требуются беспринципные бойцы невидимого фронта, а для его внедрения в массовое сознание – запутанные схемы. Фейковую новость может создать скучающий в баре юноша или террористы на поле боя.

Именно поэтому наша тактика защиты от фейковых новостей не может больше сводиться к призывам слушать BBC, как это было раньше. Обществам нужно искать способы привить молодым умам иммунитет к фейку. И здесь на первый план выходит образование.

Мне было очень интересно узнать о новой инициативе журналистов французской газеты Le Monde, разработавших для своих читателей инструменты для распознавания фейка. Несколько недель назад они начали посещать школы и учить подростков отличать ответственную журналистику от сфабрикованных новостей. Так же поступают и другие новостные агентства Франции.

Александр Пушар, один из журналистов – участников проекта Le Monde, рассказал мне, что его целью является повышение степени осознанности при выборе источников информации и обучение людей использованию простых инструментов (например, обратным поиском изображений в Google) для проверки происхождения фотографий и информации. «Речь идет о выработке простых рефлексов – например, всегда интересоваться происхождением картинки или истории. С одной стороны, молодые люди более уязвимы перед этим феноменом и не имеют привычки определять ненадежные источники. С другой стороны, они не являются нашими постоянными читателями, так что нам нужно вступить с ними в контакт», – объясняет он.

В предвыборный период во Франции проблема фейка, конечно, особенно актуальна. Главный кандидат на победу Эммануэль Макрон обвинил Россию и ее информационные агентства в хакерских атаках и распространении лживой информации.

Насколько фейк повлиял на настроения избирателей во время выборов президента США – вопрос тем не менее спорный. Новое исследование Ханта Оллкотта из Университета Нью-Йорка и Мэтью Гентцкова из Стэнфордского университета показывает, что социальные сети не были главным источником информации, имевшей отношение к выборам, а получившие наибольшее распространение сфабрикованные истории на самом деле видела лишь небольшая часть американцев. Однако, по данным опроса Pew Research, 88% американцев считают, что фейк вносит путаницу в их представления о фактах. «Эффект мог быть косвенным, – указывает Том Болл, преподаватель школы журналистики Newhouse в Университете Сиракуз. – Я бы не сказал, что эффективный фейк обязательно должен заставить кого-то передумать или проголосовать по-другому. Если он добавляет кому-то решимости активнее участвовать в процессе или просто пойти и проголосовать – эффект уже есть. Или если кто-то только склоняется к чему-то, а фейк укрепляет эту позицию – это тоже возможный эффект».

Дискуссия по поводу фейковых новостей в США идет жарче и продвинулась дальше, чем в Европе. Многие американские школы уже объясняют ученикам, как определить, заслуживает ли доверия тот или иной источник информации в социальных сетях. В Калифорнии депутат от демократической партии внес в парламент штата законопроект о включении цифровой грамотности в школьную программу.

По мнению Болла, повышение цифровой грамотности – чтобы люди не попадались на удочку фейка, – должно стать частью курса гражданского права, который должен изучать каждый гражданин страны. «Я бы хотел, чтобы интеллект и сознание студентов были постоянно настроены на проверку фактов», – говорит он.

Возможно, именно для этой цели ОЭСР намерена внести изменения в свою программу оценки знаний учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), на основе которой составляется международный рейтинг образовательных систем. В будущем в тесте PISA появится часть, которая позволит оценить навыки школьников по ориентированию в цифровой среде и пониманию онлайн-документов.

Может быть, фейк и не привел Дональда Трампа в Белый дом. Однако общество наконец начало делать шаги для борьбы с его незаметным влиянием. Когда-то диктаторские режимы воздействовали на умы молодежи, подтасовывая факты в учебниках истории и ежедневно восхваляя лидера в песнях. Теперь пропаганда и теории заговора транслируются через социальные сети гораздо большему числу умов. И чем раньше молодые люди научатся противостоять этому, тем лучше.

Financial Times, Перевела Надежда Беличенко

Автор – обозреватель FT