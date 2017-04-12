Продлевать или не продлевать

Цена нефти Brent вернулась к $56 за баррель – отметке, вокруг которой она колебалась в течение трех месяцев до начала марта. «Боковик» сформировался после того, как цены резко выросли в конце ноября – начале декабря 2016 г., когда ОПЕК и присоединившиеся к ней страны договорились сократить добычу почти на 1,8 млн баррелей в день. Случившийся в марте провал котировок до $50 во многом стал результатом того, что хедж-фонды, открывшие в течение зимы рекордные позиции на их рост, устали ждать и из-за неблагоприятной статистики стали массово закрывать длинные позиции.

Падение длилось недолго, и с конца марта цены быстро вернулись к $56. Возможно, этот уровень еще на какое-то время станет равновесным.

В России, похоже, надеялись на более быстрые и впечатляющие результаты. Они оказались «чуть меньше, чем мы хотели бы», заявил на днях вице-премьер Аркадий Дворкович. Россия рассчитывала на рост до $55–60, передал его слова «Интерфакс».

Теперь в России звучат сомнения в необходимости продлевать соглашение с ОПЕК после его окончания в июне.

Сомнения эти наверняка гложут нефтяников не только в России. Усилия ОПЕК и примкнувших к ней стран оживили сектор сланцевой добычи в США, признал месяц назад на конференции CERAWeek министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Как отметил тогда же гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс, американские нефтяники, активная работа которых на сланцевых месторождениях и спровоцировала обвал котировок в 2014 г., восстанавливаются быстрее, чем кто-либо ожидал. С мая 2016 г., когда число нефтяных буровых в США упало до 316, к началу марта оно выросло до 513. Все «думали о 500 буровых к концу года, а не к концу I квартала», сказал Лэнс. А за прошедший месяц их количество выросло уже до 672.

Ожидать нефть по $60 было сложно, учитывая массовое хеджирование американскими нефтяниками на уровне около $50 за баррель. Гарантировав себе поставки на год-два вперед по такой цене, сланцевые добытчики могут наращивать производство – что они и делают. Кроме того, и традиционные компании изо всех сил стремятся снизить себестоимость добычи. Не всем это пока удается. The Wall Street Journal недавно опубликовала результаты своих расчетов, согласно которым свободный денежный поток ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron и BP (денежный поток от текущих операций минус капиталовложения и дивиденды) был отрицательным в 2016 г. Но в IV квартале Exxon и Shell вышли в плюс, и у них себестоимость сейчас примерно равна $50. BP намерена к концу года свести ее до $55 с нынешних $60. Eni утверждает, что ее новые проекты безубыточны в среднем при цене в $30, а Statoil – «значительно ниже $30».

При этом потенциальный рост спроса в связи с некоторым оживлением в мировой экономике в этом году может быть компенсирован продолжающимся развитием энергосберегающих технологий и возобновляемой энергетики. Поэтому маячащий перед ОПЕК и Россией вопрос, «продлевать или не продлевать» соглашение о добыче, приобретает близкое к гамлетовскому значение.