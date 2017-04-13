Пассивная защита от «русского мира»

Постсоветские страны не стремятся к культурной интеграции с Россией и разными способами пытаются продемонстрировать свое отделение от метрополии. Действия Москвы на международной арене в последние годы усиливают их страх перед поглощением «русским миром», ускоряют дрейф в поисках новых союзников.

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал программную статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Бессменный глава республики настаивает на повышении конкурентоспособности страны и ее граждан на мировом рынке. Из этого, указал Назарбаев, вытекает необходимость модернизации, «культа образования», открытости сознания, которые позволят использовать для развития страны лучшие достижения цивилизации. Одним из главных звеньев модернизации президент назвал перевод казахского языка на латинскую графику. Уже к концу 2017 г. следует разработать план перехода с кириллицы на латиницу, с 2018 г. планируется приступить к подготовке кадров и разработке учебников, завершить переход планируется к 2025 г.