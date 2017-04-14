От редакции
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: От редакции: Дипломатия внутрь

Только не отведи глаз

Как российская дипломатия переориентировалась на внутреннюю аудиторию

Публичная российская дипломатия все более обращена к внутреннему потребителю.

Речь заместителя постпреда России в ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности в среду наделала шума не содержанием, а формой. Обращаясь к британскому представителю Мэттью Райкрофту, Сафронков перешел на «ты»: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» Видео речи Сафронкова, защищающего Россию от оскорблений, взорвало рунет и стало мемом.

Непростые диалоги в Совбезе приходилось вести и ныне покойному постпреду Виталию Чуркину, да и Сафронков не впервые выступает жестко. Возможно, дополнительный градус возмущения, использование просторечной лексики и переход на «ты» (в буквальном переводе непонятный англоязычным оппонентам) связаны с карьерными устремлениями дипломата (постпред в ООН пока не назначен, его обязанности исполняет Петр Ильичев).

Павел Палажченко, поработавший в советском постпредстве в ООН, отмечает, что выступления на заседаниях Совбеза не ограничены четким регламентом по времени и содержанию. Однако подобная манера общения огорчает: это больше похоже на уличную перебранку, где стороны состязаются во взаимных оскорблениях, чем на дипломатическую полемику, искусство которой заключается в умении изящно и в рамках этикета ответить на реплику оппонента.

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