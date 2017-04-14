Только не отведи глаз
- Павел Аптекарь,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
Публичная российская дипломатия все более обращена к внутреннему потребителю.
Речь заместителя постпреда России в ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности в среду наделала шума не содержанием, а формой. Обращаясь к британскому представителю Мэттью Райкрофту, Сафронков перешел на «ты»: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» Видео речи Сафронкова, защищающего Россию от оскорблений, взорвало рунет и стало мемом.
Непростые диалоги в Совбезе приходилось вести и ныне покойному постпреду Виталию Чуркину, да и Сафронков не впервые выступает жестко. Возможно, дополнительный градус возмущения, использование просторечной лексики и переход на «ты» (в буквальном переводе непонятный англоязычным оппонентам) связаны с карьерными устремлениями дипломата (постпред в ООН пока не назначен, его обязанности исполняет Петр Ильичев).
Павел Палажченко, поработавший в советском постпредстве в ООН, отмечает, что выступления на заседаниях Совбеза не ограничены четким регламентом по времени и содержанию. Однако подобная манера общения огорчает: это больше похоже на уличную перебранку, где стороны состязаются во взаимных оскорблениях, чем на дипломатическую полемику, искусство которой заключается в умении изящно и в рамках этикета ответить на реплику оппонента.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров