Аналитика
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Стратегия: Хватит кормить Рим

Хватит кормить Рим

Политолог Дмитрий Травин о беспартийном протесте 500 лет назад
Лютер перевел Библию на немецкий язык, предложив каждому грамотному человеку знакомиться с текстом
Лютер перевел Библию на немецкий язык, предложив каждому грамотному человеку знакомиться с текстом
Jan Woitas / AP Images

В год, когда в России внезапно вдруг вновь обострилась протестная активность, грех не вспомнить о том, что это еще и год 500-летия протестантизма. Несмотря на полтысячелетия, отделяющие день нынешний от того момента, когда Мартин Лютер выступил против папских индульгенций, многое нас сближает с протестантами далекого прошлого.

Во-первых, сближает эпохи общий антикоррупционный настрой. Разнообразных еретиков в церкви всегда было много, но, как правило, они проигрывали свой спор Риму, поскольку были разобщены и заумны. Часто они вообще представляли собой лишь интеллектуальную оппозицию, укрывавшуюся за стенами отдельных монастырей и не способную обратиться к народу на своей книжной латыни. Лютер же объединил массы, возмущенные теперь уже не теологическими тонкостями, а безобразным поведением церковных иерархов, собирающих с народа деньги и тратящих их на роскошную недвижимость, тосканские вина и всевозможные шубохранилища, где держали столь модные в XV–XVI вв. меха. Проще говоря, если старый «партийный протест» в отношении режима потерпел крах, то массовый внепартийный – привлек огромное число европейцев.

Во-вторых, лютеранство было рациональной идеологией. Основанной не столько на эмоциях, сколько на информации и размышлениях. Лютер перевел Библию на немецкий язык, предложив тем самым каждому грамотному человеку знакомиться с текстом, не прибегая к помощи «зомбоящика» (т. е. штата священников, трактовавших веру так, как им велели из администрации Ватикана). Библия, опубликованная большим тиражом благодаря переводу Лютера и печатному станку Гуттенберга, стала для той эпохи чем-то вроде интернета, работающего в обход «зомбоящика». Человеку говорили: читай и работай мозгами, не прибегая к услугам тех, кто тебя дурачит. Протестантизм, конечно, предполагал проповедь, но это уже было что-то вроде аналитического комментария, а не директивы, распространяемой хорошо оплачиваемыми пропагандистами в рясах.

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«В 2011–2012 годах власть не так сильно боялась массовых протестов и, как показало развитие событий, была совершенно права»
Пропаганда устарела

В-третьих, Лютер был, наверное, первым немецким националистом, говорившим: «Хватит кормить Рим». И не случайно его поддержали некоторые светские князья, сильно нуждавшиеся в тех деньгах, которые уходили на юг за Альпы. Общество сплачивалось по национальному признаку. Немецкие князья строили свои небольшие государства вместо аморфной империи. Немецкое дворянство шло на службу в армию этих князей, если те имели деньги, чтобы содержать солдат. Немецкие бюргеры энергично «осваивали финансирование», поскольку за товарами дворяне приходили к ним в Нюрнберг, Аугсбург и Зуль, а не в Милан, Флоренцию и Брешию, где работали мастера, осваивавшие финансы, уходившие за Альпы. Общность деловых интересов сплачивала немцев наряду с общим языком, в изучении которого народ продвинулся благодаря чтению Библии. Хотя до настоящего формирования нации еще надо было, конечно, пройти долгий путь.

Выиграло ли свою битву с Римом протестное движение начала Нового времени? Однозначно не скажешь. Как известно, Европа поделилась на католическую и протестантскую по принципу «чья власть – того и вера». Империя фактически распалась и после Вестфальского мира 1648 г. существовала еще полтора столетия лишь номинально. В тех регионах, где элиты были лояльнее Риму, где «зомбоящик» работал эффективнее и где пропаганда лучше подкреплялась действиями силовиков, католичество сохранилось. В тех регионах, где элиты были амбициознее, силовики слабее, а горожане образованнее, старая вера трансформировалась в новую. Причем всюду с местной спецификой.

О специфике можно написать множество книг. Да, в общем, они уже написаны. Но есть одно принципиально важное для всей Европы обстоятельство.

В какой-то момент людям начало казаться, будто католичество обречено чуть ли не повсюду к северу от Альп. Что, собственно говоря, могло коррумпированное чиновничество (священство) противопоставить стремлению грамотных городских интеллектуалов выйти на прямой контакт с Господом? Через Библию. Без посредника. Отлучать еретиков можно было хоть целыми городами и странами, но, когда народ переставал верить в правомочность подобных духовных репрессий, исчезала власть, веками утверждавшаяся на авторитете священника.

В свое время авторитет этот оказался завоеван тем, в частности, что служители Господа были самыми образованными и способными к руководству широкими массами людьми христианского мира. Но после ренессансного расцвета городской культуры образованность бюргеров быстро стала превосходить образованность церковных иерархов. И чем же былой авторитет мог ответить интеллекту?

Федор Крашенинников
«В 2011–2012 годах власть не так сильно боялась массовых протестов и, как показало развитие событий, была совершенно права»
Пропаганда устарела

Ответ пришел с неожиданной стороны. Протестантскому «Слову» католическая контрреформация противопоставила «Образ». Строгие ренессансные храмы уступили место пышным барочным. Новые соборы подчеркивали то величие Единой и Неделимой Церкви, которым никогда не смогут обладать аскетичные протестантские конфессии, экономящие деньги. И наполнены храмы теперь были образами пребывающих в религиозном экстазе святых с горящими глазами, с простертыми к небу руками и с бескорыстно верящими сердцами. Эти святые не перепроверяли свои чувства по тексту Библии, как «мелочные» протестанты. И вообще не разменивались на житейские мелочи перед лицом вечности.

«Зомбоящик» стал цветным и широкоформатным. Нудный диктор сменился ярким артистом. И толпа потянулась к зрелищу. Тем более что у широких масс все еще царила разруха в головах, несмотря на растущий процент грамотности.

Протестантский рационализм помогал обустроить жизнь верующего в этом мире, если человек был сильным и самостоятельным. Но слабый обыватель тянулся к сказке, наделяющей его существование смыслом без всяких интеллектуальных усилий. И контрреформация смогла ему эту сказку дать.

Такова судьба всякого рационально организованного протеста. Он побеждает, если дает толпе не только рациональную критику правящего режима, но и веру в будущее. Если же будущее представляется мрачным, а вера требует усилий, выходящих за рамки возможностей обывателя, режим воссоздается как феникс.

Автор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)

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