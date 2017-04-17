Декларации надежды
- Андрей Синицын,
- Николай Эппле
- / Ведомости
Декларационная кампания в нынешней России вызывает на первый взгляд все большее недоумение. Законно объявленные доходы и имущество чиновников и депутатов так сильно противоречат законно необъявленным, что кажется, декларации потеряли смысл. Но смысл как раз в противоречии.
Институт декларирования доходов и имущества как антикоррупционная мера придуман для демократий. Предполагается, что ему должны соответствовать и другие институты, например контроль со стороны общества и независимых СМИ – в нашем случае чиновники отчитываются не перед обществом, а перед специальными комиссиями внутри власти. Институт репутаций в России также не работает, что снижает стимул быть правдивым в декларации. Или институт выборов – на их исходе соответствие декларации истине никак не сказывается. В общем, не были демократией, не стоит и начинать?
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