От редакции
Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: От редакции: Декларации надежды

Декларации надежды

Власть вынуждена реагировать на обвинения в коррупции

Декларационная кампания в нынешней России вызывает на первый взгляд все большее недоумение. Законно объявленные доходы и имущество чиновников и депутатов так сильно противоречат законно необъявленным, что кажется, декларации потеряли смысл. Но смысл как раз в противоречии.

Институт декларирования доходов и имущества как антикоррупционная мера придуман для демократий. Предполагается, что ему должны соответствовать и другие институты, например контроль со стороны общества и независимых СМИ – в нашем случае чиновники отчитываются не перед обществом, а перед специальными комиссиями внутри власти. Институт репутаций в России также не работает, что снижает стимул быть правдивым в декларации. Или институт выборов – на их исходе соответствие декларации истине никак не сказывается. В общем, не были демократией, не стоит и начинать?

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