Овербукинг должен стать нормой

Овербукинг, или сверхлимитные продажи авиабилетов, должен как можно быстрее стать доступной и, что особенно важно, законодательно оформленной практикой для всех авиаперевозчиков в России.

Формально под сверхлимитными продажами обычно понимается продажа авиабилетов на некоторый рейс в количестве большем, чем вместимость назначенного на этот рейс воздушного судна. Есть два вида сверхлимитных продаж. Первый не вызывает никаких вопросов и определяется тем, что, как известно, покупатели иногда возвращают билеты еще до вылета рейса. Любая авиакомпания это учитывает и повторно продает освободившиеся в результате возврата билетов места, тем самым увеличивая общее число продаж.

Второй вид связан с неявками пассажиров к регистрации на рейс. Эти неявки могут быть следствием разнообразных причин, главной из которых является банальная задержка предыдущего рейса – пассажир просто не успевает на пересадку. Никакая авиакомпания не будет и не должна мириться с тем, что перевозит пустые места, особенно если спрос на ее авиабилеты велик. Довольно естественным выходом является продажа билетов с учетом так называемой сверхлимитной (виртуальной) вместимости: например, зная, что в среднем на регистрацию на рейс не является пять человек, можно попробовать продавать на пять билетов больше. В результате, конечно, появляются новые риски: в том случае, если зарегистрировавшихся пассажиров окажется больше, чем посадочных мест в самолете, авиакомпании придется в той или иной форме компенсировать каждому «лишнему» пассажиру свой отказ предоставить ему уже оплаченную услугу. Размер компенсаций зависит как от общих правил, так и от конкретной ситуации с каждым «лишним» пассажиром. Естественно, возникновение подобных ситуаций чрезвычайно нежелательно для пассажиров, но не менее опасны они и для авиакомпаний, потому что ведут к значительным репутационным потерям. Если станет известно, что скандальная история с авиакомпанией United Airlines (сотрудники службы безопасности насильно вывели из самолета пассажира) связана именно с тем, что на рейсе проводились сверхлимитные продажи, то это выдающийся пример неправильного и, как следствие, чрезвычайно убыточного управления доходами.

Сверхлимитные продажи, если правильно ими пользоваться, – это одна из самых проверенных и эффективных с финансовой точки зрения стратегий управления доходами. Согласно мировой практике применение процесса сверхлимитного бронирования в автоматизированных системах управления позволяет повысить доход от продажи билетов на рейсе на 6–7%. Отказ от применения в России сверхлимитных продаж означает, что наши авиакомпании должны отказаться от возможности получения дополнительных доходов. Учитывая низкую рентабельность авиационной отрасли, подобное решение выглядит абсурдным и негативно скажется на самих пассажирах. Естественно, многие российские авиакомпании негласно используют и продолжат использовать овербукинг.

Интересно, что сейчас в документах, регулирующих деятельность российских авиакомпаний, отсутствует пункт, запрещающий продавать авиабилеты в количестве большем, чем вместимость воздушного судна. Но многие российские авиаперевозчики стараются скрывать, что появление на определенных рейсах «лишних» пассажиров связано с овербукингом. Они обычно объясняют ситуацию техническим сбоем в системе продаж. Вроде бы странно, ведь отсутствие обязательных официальных требований по выплатам компенсаций «лишним» пассажирам освобождает перевозчика от дополнительных затрат. Однако российские авиакомпании продают лишь небольшое число авиабилетов сверх вместимости самолета, разумно опасаясь массовых скандалов с «лишними» пассажирами.

Тем не менее известны случаи судебных разбирательств между ведущими авиакомпаниями и пассажирами, получившими вынужденный отказ в посадке на рейс из-за нехватки мест по причине сверхлимитных продаж. Несмотря на то что такая формулировка отказа в посадке на рейс противоречит законодательным постановлениям, регулирующим деятельность российских авиакомпаний (ст. 107 Воздушного кодекса РФ), как правило, судебные разбирательства заканчиваются не в пользу пассажира.

Но обычно, чтобы не допускать конфликтов при появлении «лишних» пассажиров на предполетной регистрации, авиаперевозчики предлагают некоторым из них изменить условия перевозки, например, время или дату вылета либо класс обслуживания. Добровольно соглашаясь на такое изменение условий перевозки, пассажир, естественно, руководствуется желанием как можно скорее совершить перелет в пункт своего назначения и привычно осознает бесполезность спора с авиаперевозчиком. Однако согласие пассажира на изменение условий перевозки формально трактуется как «добровольное изменение пассажиром условий договора воздушной перевозки», а в соответствии с приказом Минтранса России № 82 от 28.06.2007 дополнительные компенсации пассажирам при этом не предусмотрены.

Если авиакомпания не найдет нужное количество добровольцев, согласных изменить условия перевозки, то некоторые пассажиры получат вынужденный отказ в посадке на рейс. При этом доказать неправомерность действия авиакомпании почти невозможно, так как, во-первых, пассажир не знает истинной причины отказа в посадке, а во-вторых, такие действия авиакомпании допустимы согласно ст. 107 Воздушного кодекса («Бремя доказывания наличия оснований расторжения договора воздушной перевозки пассажира, предусмотренных пунктом настоящей статьи, лежит на перевозчике»).

Сегодня пассажиры на рейсах российских авиакомпаний воспринимают сверхлимитные продажи как сорванные планы, как нежданные проблемы и/или обман, но не как дополнительный способ получения дохода, в разы превышающего стоимость самого авиабилета. Такое негативное отношение к сверхлимитным продажам возникло, во-первых, из-за отсутствия законодательного регулирования прав на компенсации (в том числе денежные) для пассажиров. Сверхлимитные продажи законодательно регламентированы уже во многих странах. Например, американские авиакомпании руководствуются положениями, указанными в законе об овербукинге. В Регламенте Европарламента и Совета ЕС № 261/2004 установлены общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае снятия с рейса, отмены или длительной задержки рейса. Регламент унифицирует правила, по которым работают авиаперевозчики, получившие лицензию на данный вид деятельности в государствах – членах ЕС.

Для уменьшения недовольства среди пассажиров и с целью защиты их прав Министерство транспорта в 2015 г. попыталось законодательно регламентировать сверхлимитные продажи, однако рассмотрение законопроекта было перенесено на 2017 г. Российские авиакомпании, несомненно, и далее продолжат применять сверхлимитные продажи на своих рейсах, особенно в существующих правовых реалиях. Мы убеждены, что урегулировать взаимоотношения между авиакомпаниями и пассажирами в случае сверхлимитных продаж можно только с помощью законодательной регламентации всего процесса, в том числе единой системы штрафов для авиакомпаний и компенсаций для пассажиров. Главной целью при этом должно являться создание условий, при которых появление «лишних» пассажиров на рейсах будет невыгодно авиакомпаниям, практикующим сверхлимитные продажи. Это вызовет необходимость тщательной оценки как плюсов и минусов использования овербукинга на различных рейсах, так и детального расчета сверхлимитной вместимости, обеспечивающей максимальную прибыль от продаж авиабилетов за счет уменьшения числа «лишних» пассажиров, каждый из которых – причина потенциальных финансовых и репутационных потерь авиакомпании.

Стоит обратить внимание, что простое заимствование существующих размеров компенсационных выплат, утвержденных в рамках европейского или американского законодательства, неразумно. Необходимо создать механизм расчета компенсационных выплат с учетом специфики российского рынка авиаперевозок, особенностей тарифной системы и дальности перелета по внутренним и международным направлениям. Большой проблемой при этом будет практически полное отсутствие исторических данных, необходимых для выработки конкретных эффективных решений, например, информации о числе неявок на предполетную регистрацию по тем или иным причинам, вероятности добровольного отказа пассажира от перелета в зависимости от размера предложенной компенсации и т. д. Для построения системы, законодательно регламентирующей сверхлимитные продажи, стоит использовать подходы, связанные с компьютерным имитационным моделированием.

Мы считаем, что при создании механизма регулирования взаимоотношений авиакомпаний и пассажиров при сверхлимитных продажах не потребуется введение дополнительных законодательных ограничений на выбор рейсов, где может быть применен овербукинг, или на число сверхлимитных авиабилетов. Авиаперевозчики смогут заранее оценивать экономический эффект от сверхлимитных продаж при условии выплат денежных компенсаций «лишним» пассажирам и принимать решение, на каких рейсах овербукинг будет экономически целесообразен. Например, крайне невыгодно будет применять сверхлимитные продажи на дальнемагистральных рейсах, так как затраты по пересадке пассажира на альтернативные рейсы в несколько раз превысят доход от продажи билетов сверх вместимости самолета.

Подобная система с учетом внесения поправок в российское законодательство, регулирующее авиационную деятельность, будет выгодна и для пассажиров, так как пассажиры смогут получить денежные компенсации за причиненные неудобства в случае сверхлимитных продаж.

Авторы – профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и экономико-математических методов СПбГЭУ; доцент департамента экономики НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга