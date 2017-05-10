Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей

Москва стремится создать новый образ мирового серого кардинала, способного влиять на политические процессы в ведущих иностранных государствах.

Президентские выборы во Франции не обошлись без часто звучавших в последние месяцы обвинений России в попытках вмешательства. 6 мая сайт WikiLeaks опубликовал документы и фото, похищенные хакерами из электронной почты избирательного штаба победителя выборов – кандидата от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. По данным зарубежных СМИ, в таблицах метаданных фигурирует сотрудник российской компании – подрядчика Минобороны и ФСБ, имеющей допуск к гостайне. В апреле Associated Press, ссылаясь на исследование японской антивирусной компании Trend Micro, сообщило, что связанные с Россией хакеры 160 раз атаковали электронные ресурсы «Вперед!».