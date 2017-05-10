От редакции
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: От редакции: Собственная гордость

Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей

Россия все более славится в мире своими хакерами

Москва стремится создать новый образ мирового серого кардинала, способного влиять на политические процессы в ведущих иностранных государствах.

Президентские выборы во Франции не обошлись без часто звучавших в последние месяцы обвинений России в попытках вмешательства. 6 мая сайт WikiLeaks опубликовал документы и фото, похищенные хакерами из электронной почты избирательного штаба победителя выборов – кандидата от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. По данным зарубежных СМИ, в таблицах метаданных фигурирует сотрудник российской компании – подрядчика Минобороны и ФСБ, имеющей допуск к гостайне. В апреле Associated Press, ссылаясь на исследование японской антивирусной компании Trend Micro, сообщило, что связанные с Россией хакеры 160 раз атаковали электронные ресурсы «Вперед!».

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Комментарии  ()
manassoffice
06:22 10.05.2017
Абсолютно верно, вывод который автор побоялся сделать - доиграемся.
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