Россия без иммунитета

Теория и практика борьбы с распространением ВИЧ-инфекции находятся в России в состоянии острого конфликта. Утвержденная в конце 2016 г. государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ на период до 2020 г. обозначает две ключевые задачи – снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита и снижение смертности. В действительности оба показателя растут, в том числе из-за того, что государство экономит на лекарствах и не стремится облегчить способы их получения.

По данным руководителя Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, которые приводит «Интерфакс», в 2016 г. число новых случаев ВИЧ-инфекции выросло на 5,3% (103 500 случаев), а смертность – на 18% (18 500 человек в 2016 г. и 15 700 человек в 2015 г., данные Росстата). Причем в 2016 г. темпы распространения инфекции несколько снизились по сравнению с примерно 10–12% новых случаев заражения ежегодно в предшествующие 10 лет, отмечает Покровский. У Минздрава, впрочем, есть успокоительная статистика: по данным министра Вероники Скворцовой, новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 100 000 человек в 2016 г. стало меньше на 15% по сравнению с 2015 г. Минздрав считает людей с поставленным диагнозом, а центр Покровского – анализы с положительным результатом.