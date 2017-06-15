Идентифицируй это

Как показывают другие высокотехнологичные проекты российских властей, они дороги, непрозрачны и плохо работают Е. Разумный / Ведомости

Одна из, конечно же, наивных претензий ко всяческим проектам цензуры интернета сводится к тому, что интернет – это просто инструмент, ресурс, как когда-то телефон или ксерокс. И регулировать нужно стараться не инструмент, а его пользователей. Наверное, можно в чрезвычайной ситуации что-то временно отключать – как отключают мобильную связь в зоне теракта, – но бессмысленно отключать сами возможности связи, поскольку ими пользуются миллионы добропорядочных граждан.

Эта наивная метафора инструмента тем не менее хорошо смотрится и в том случае, если им пользуются не просто добропорядочные граждане, а лицензированные добропорядочные граждане – чиновники министерств и ведомств. Например, на прошлой неделе обновились сразу две технологичные инициативы массовой идентификации. Минсельхоз опубликовал проект приказа о поголовной идентификации и учете животных в стране, а Центробанк (по данным «Коммерсанта») после неудачной попытки вписать в кредитные истории СНИЛС заемщиков задумался о введении новой системы уникальных номеров кредитных договоров. Причем эксперты считают, что заемщиков надо идентифицировать через биометрию.

«Кроме ушных бирок для маркирования могут быть использованы респондеры, транспондеры и татуировка <...> В случае утери бирки животное <...> для идентификации которого кроме бирки не был использован респондер, транспондер или татуировка <....> повторному маркированию, идентификации и учету не подлежит и направляется на убой с последующей утилизацией продуктов убоя». Это пока не про заемщиков, это про мелкий рогатый скот.

Все серьезно, нет сомнений, что проекты будут подробные и технологичные. Для учета животных появится федеральная информационная система, для учета заемщиков, наверное, тоже что-нибудь похожее. И не поспоришь с целями – учитывать животных полезно для сельского хозяйства и борьбы с болезнями; учитывать заемщиков – для борьбы с мошенничеством и защиты самих заемщиков от лишней закредитованности.

Поспорить можно только с издержками. Как показывают другие высокотехнологичные проекты российских властей вроде ЕГАИС, контрольно-кассовой техники, «Платона» и др., они дороги, непрозрачны и плохо работают. Сбои с блокировкой сайтов в интернете, с которыми на прошлой неделе столкнулся Роскомнадзор, тоже можно отнести сюда.

Проекты больших данных, электронной идентификации и т. п. – это, безусловно, полезные инструменты. Но когда ими начинает заниматься чиновник с бюджетом, не имеющий достаточных законодательных, экспертных и общественных ограничений, да еще и под высочайше провозглашенным лозунгом «цифровизации», это ничем не отличается от старого доброго распила на ремонте дорог. Инструменты не виноваты, надо ограничивать пользователей.