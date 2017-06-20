Толкотня в театре военных действий

О чем говорит обострение отношений между российскими и американскими военными в Сирии

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: От редакции: Не поделили Сирию

Новое обострение отношений между российскими и американскими военными в Сирии происходит на фоне ужесточения конгрессом США санкций в отношении России.

Уничтожение сирийского бомбардировщика Су-22 американским истребителем F/A-18E неподалеку от границы с Ираком вызвало резкую реакцию России (см. статью на стр. 03). Минобороны сообщило о прекращении действия российско-американского меморандума о взаимодействии для предотвращения инцидентов в ходе сирийской операции (в последний раз Россия это делала после удара американскими крылатыми ракетами по сирийской базе Шайрат). Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал удар по бомбардировщику «актом агрессии» и обвинил США в помощи террористам.

По версии сирийских военных, Су-22 атаковал позиции боевиков Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ), а по версии минобороны США, ВВС Сирии и наземные войска атаковали воюющие против ИГ при поддержке американцев курдские формирования. Версии о том, кто кого предупреждал, также расходятся. В заявлении министерства обороны США по поводу инцидента указано, что силы коалиции не намерены воевать против Асада, России и их партнеров, но будут твердо защищать своих союзников.