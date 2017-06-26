Что делать с российской сборной

Ключевые матчи Кубка конфедераций 2017 г. – полуфиналы, финал и матч за третье место – еще не сыграны, но можно подвести его некоторые организационные и спортивные итоги. Сборная хозяев второй раз в истории вылетела после первого этапа (как Саудовская Аравия в 1997 г., еще в прежнем формате турнира), зато организация кубка позволяет говорить о неплохой готовности к чемпионату мира в следующем году.

Если исключить стадион в Петербурге и трудную историю его газона, предназначенные для первенства мира российские арены готовы к будущим матчам. Президент FIFA Джанни Инфантино назвал стадионы «необычайно красивыми», а организацию турнира прекрасной. Возможно, это преувеличение заинтересованного лица, но организация тестового турнира вполне нормальная, считает руководитель международной школы спортивного менеджмента «Мирбис» Максим Белицкий. Средняя посещаемость предварительного этапа – около 35 500 зрителей. Это меньше, чем в Бразилии в 2013 г. (49 892), сопоставимо с числом зрителей в Германии в 2005 г. (37 694) и больше, чем в ЮАР в 2009 г. (26 654), несмотря даже на то, что чемпион мира Германия приехала вторым составом. Число зрителей втрое выше, чем на матчах российской премьер-лиги (11 415 в чемпионате 2016/17 г.).