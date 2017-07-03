От редакции
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: От редакции: Полицейское развитие

Полицейское развитие Дальнего Востока

МВД хочет заселять отдаленные регионы мигрантами

Государство ищет альтернативу россиянам, которые не хотят переезжать на Дальний Восток даже ради бесплатного гектара. В новой концепции миграционной политики МВД предлагает решать проблему за счет трудовых мигрантов, дав регионам с дефицитом рабочей силы дополнительные «инструменты сдерживания и регулирования» миграции.

На Дальнем Востоке сейчас живет около 6,2 млн человек (25 лет назад было больше 8 млн). Это территории с наименьшей в стране плотностью населения, и его численность продолжает сокращаться. Внутри самого региона люди переезжают из северных районов в южные, а оттуда – на запад, в центральную часть России. Уезжают из-за низкого уровня и качества жизни и рабочих мест, плохой транспортной и социальной инфраструктуры, следует из характеристики региона в концепции демографической политики Дальнего Востока до 2030 г. Жизнь тех, кто остается, выглядит откровенно депрессивно. Смертность хотя и снижается, но остается выше среднего российского уровня, особенно в трудоспособном возрасте. Рождаемость немного растет, но не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Доля больных алкоголизмом заметно превышает общероссийскую – 120 человек на 100 000 населения (в среднем в России – 71 человек).

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