Модернизированная ядерная угроза
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Модернизация ядерного оружия при росте напряжения между Россией и США и неопределенность вокруг договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности повышает нервозность в международных отношениях.
Стокгольмский институт проблем мира (SIPRI) выпустил доклад о тенденциях развития ядерного оружия в мире. Число ядерных боеголовок с середины 2016 г. до середины 2017 г. уменьшилось на 3% с 15 395 до 14 395, по сравнению с пиковыми показателями середины 1980-х гг. оно сократилось впятеро. При этом ядерные силы активно модернизируются. По данным бюджетного управления конгресса, расходы США на обновление авиации, ракет наземного базирования и подводного атомного флота в 2017–2026 гг. составят около $400 млрд. Расходы России в докладе не указаны, но отмечено, что она активно обновляет все компоненты ядерных сил. Словно подтверждая тезисы доклада, в понедельник куратор ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о разработке к 2018 г. железнодорожного ракетного комплекса.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}