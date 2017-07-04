Модернизированная ядерная угроза

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Модернизация ядерного оружия при росте напряжения между Россией и США и неопределенность вокруг договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности повышает нервозность в международных отношениях.

Стокгольмский институт проблем мира (SIPRI) выпустил доклад о тенденциях развития ядерного оружия в мире. Число ядерных боеголовок с середины 2016 г. до середины 2017 г. уменьшилось на 3% с 15 395 до 14 395, по сравнению с пиковыми показателями середины 1980-х гг. оно сократилось впятеро. При этом ядерные силы активно модернизируются. По данным бюджетного управления конгресса, расходы США на обновление авиации, ракет наземного базирования и подводного атомного флота в 2017–2026 гг. составят около $400 млрд. Расходы России в докладе не указаны, но отмечено, что она активно обновляет все компоненты ядерных сил. Словно подтверждая тезисы доклада, в понедельник куратор ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о разработке к 2018 г. железнодорожного ракетного комплекса.