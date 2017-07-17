Перст указующий человека с заднего сиденья

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Человек недели: Тот, кто на заднем сиденье

Кто-то лично дорогой мирянину Путину сидел сзади Стоп кадр агентства Ruptly

Удивительна все-таки информационная честность телеканала «Звезда»! Вот все говорят о якобы сервильности государственной прессы – а профессиональная повседневная работа сотрудников «Звезды» позволила открыть человеческое измерение Владимира Путина.

Я о той видеозаписи, где Владимир Путин, находясь на Валааме, приезжает куда-то за рулем Mercedes ML (как мне показалось), вылезает, открывает заднюю дверь, а там неизвестно чья рука делает пальчиками такой жест, после которого водитель Путин стремительно дверь захлопывает. Помимо руки у человека на заднем сиденье есть еще что-то бордовое на коленях.

Есть официальная версия, даже две. Лаконическая кремлевская: охранник. Длинная патриархийная: охранник, да, он держал на коленях икону, завернутую в бордовую ткань; эту икону благочестивый мирянин Владимир привез жертвовать Валаамскому монастырю и хотел держать жертву свою в тайне, да вот же, попался в объектив.

Хорошо, согласен, охранник, икона, втайне. Видно, что бордовое – не деталь одежды, а скорее, сумка: у нее ручки. Ну и другие ручки можно рассмотреть, даже хорошо, одна из них делает такое ясное движение пальчиками! Мне показалось, ручки женские; но охранниц у президента нет, значит, официально ручки – мужские.

Да не важен пол этого человека! Важно, как его рука, его пальчик повелевает могущественным (журнал Time признавал!) российским лидером. Я бы назвал эту жестикуляцию досадливой и одновременно алармистской – а мирянина Владимира услужливым, исполнительным, но чуть нерасторопным. Жестикуляцию миллионы зрителей ролика (но не Владимир Путин) начинают видеть сразу, как приоткрывается дверь: пальчик указует водителю Путину на преждевременность его действия – но водитель Путин весь во власти исполнительской инерции, он только на третьей секунде жестикуляции спохватывается – а дверь-то уже открыта!

А теперь попробуйте вообразить себе охранника президента Путина. Это человек не старше 35 лет, ростом 180–190 см, прекрасно подготовленный физически и психологически и нацеленный только на защиту объекта, т. е. президента. Президент – почти бог его. И вот такой человек будет прятаться в машине, как бы откидывая свой объект пальчиками? Ох.

Кто-то лично дорогой мирянину Путину сидел сзади, вот что мне видится, и это обычная человеческая история. Но сегодняшнему президенту, кажется, такие истории запрещены: он перестал скакать с голым торсом, летать с журавлями, пить пиво с Дмитрием Медведевым и гладить тигрицу.

Для вечности, что ли, готовят президента?