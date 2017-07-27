Слишком медленный «Металлоинвест»

В России первым шагом к созданию такого холдинга должно было стать объединение «Металлоинвеста» как крупнейшего производителя руды и «Норникеля» – лидера в производстве никеля, меди и платиноидов. Дальше к ним мог бы быть присоединен и какой-нибудь производитель угля, к примеру «Мечел». «Алроса» также прекрасно вписывается в этот ряд» – так описывал российскую BHP Billiton основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов в интервью «Ведомостям» в 2009 г.

Началось все с того, что в мае 2008 г. Усманов и крупнейший владелец «Норникеля» Владимир Потанин подписали меморандум, в котором договорились «объединить усилия для осуществления инвестиций в развитие горно-металлургической промышленности в России и за рубежом с перспективой создания в течение пяти лет мирового лидера отрасли». Для этого Усманов с партнерами скупил около 5% «Норникеля» примерно за $2 млрд. Это случилось после того, как давний партнер Потанина Михаил Прохоров продал блокпакет «Норникеля» Олегу Дерипаске. Тогда появление Усманова трактовалось как возникновение белого рыцаря для Потанина, который был, очевидно, не рад появлению в компании находившегося в то время в зените могущества Дерипаски.

Но ни одному из сценариев не суждено было стать реальностью. Кризис 2008 г., повергший, по выражению Усманова, металлургию в летаргический сон, вынудил Потанина и Дерипаску подписать первое мировое соглашение в ноябре 2008 г. К тому времени акции «Норникеля» подешевели почти впятеро.

Возможность взять реванш у Усманова появилась в 2010–2012 гг., когда цены на металлы восстановились, а вслед за ними и денежный поток «Норникеля». Потанин и Дерипаска развязали новую, еще более ожесточенную корпоративную войну. Усманов со своими 5% акций, несомненно, представал в образе примирителя. Почему ему не суждено было сыграть эту роль? Не понятно. Но то, что Роман Абрамович примирил заклятых акционеров, Усманову было явно неприятно. «Соглашение было достигнуто келейно, мы не участвовали в его обсуждении <...> Главным критерием оценки соглашения будет работа «Норильского никеля» в интересах всех без исключения акционеров. Пока я не уверен, что этот принцип не будет нарушен и в этот раз», – значилось в официальном комментарии бизнесмена.

К тому моменту Усманов и его партнеры уже продали «Металлоинвесту» 4% акций «Норникеля» за $2,225 млрд. В 2013 г. холдинг начал продавать купленные когда-то втридорога акции. Но вернуть все $2,225 млрд за них не удалось. За семь с небольшим лет выручить, по подсчетам «Ведомостей», удалось только $2,08 млрд (учитывая продажу акций, участие в обратном выкупе и дивиденды).

«Металлоинвесту» не удалось положить начало российской BHP Billiton – и, может быть, это к лучшему. Потому что в новом, быстро меняющемся бизнес-мире выживает тот, кто умеет лучше адаптироваться. А богатая на события история «Норникеля» учит этому лучше всего другого.