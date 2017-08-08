Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: От редакции: Три года под эмбарго

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Российские контрсанкции преследовали две цели: внутренний пиар и создание льготных условий для российских производителей (особенно производителей с хорошим административным ресурсом). Издержки, выражающиеся в росте цен и падении качества, были успешно переложены на потребителей. Три года эмбарго показывают, что потребители привыкли.

Три года назад, 6 августа 2014 г., Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», установивший запрет на импорт продуктов из государств, которые ввели персональные и секторальные санкции против России из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Контрмеры распространились на другие страны. С августа 2015 г. началась ликвидация запрещенных продуктов. В этот понедельник Россельхознадзор отчитался, что за два года уничтожено 16 748 т продуктов растительной и 475 т животной пищевой продукции.