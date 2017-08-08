Три года под эмбарго
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Российские контрсанкции преследовали две цели: внутренний пиар и создание льготных условий для российских производителей (особенно производителей с хорошим административным ресурсом). Издержки, выражающиеся в росте цен и падении качества, были успешно переложены на потребителей. Три года эмбарго показывают, что потребители привыкли.
Три года назад, 6 августа 2014 г., Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», установивший запрет на импорт продуктов из государств, которые ввели персональные и секторальные санкции против России из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Контрмеры распространились на другие страны. С августа 2015 г. началась ликвидация запрещенных продуктов. В этот понедельник Россельхознадзор отчитался, что за два года уничтожено 16 748 т продуктов растительной и 475 т животной пищевой продукции.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}