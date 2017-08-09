Бюрократы полезные и вредные

Экономист Дмитрий Некрасов о том, что важен не размер, а структура бюджетного сектора

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Чуть менее популярны разговоры о необходимости сокращения не только конкретно чиновников, но и бюджетников вообще Евгений Разумный / Ведомости

В современном обществе не так много политических вопросов, по которым существует всеобщий консенсус. Одним из таких вопросов является представление об избыточной численности чиновников и необходимости ее сокращения. Это касается не только России. И в развитых, и в развивающихся странах как среди политиков, так и среди обывателей разговоры о необходимости сокращения бюрократического аппарата слышатся чрезвычайно часто.

Чуть менее популярны разговоры о необходимости сокращения не только конкретно чиновников, но и бюджетников вообще. Причем призывы к дерегулированию и сокращению самых разнообразных бюджетных учреждений раздаются сегодня не только со стороны либералов, но практически со всех концов политического спектра. Эти призывы в каждом конкретном случае могут быть довольно неплохо обоснованы, однако давайте попробуем посмотреть на взаимосвязь между числом чиновников/бюджетников и благосостоянием общества в долгосрочной перспективе.

Для начала, чтобы избежать путаницы в определениях, следует договориться о разграничении основных понятий. Здесь мы видим пять категорий сотрудников: 1) госслужащие силового блока (армия, полиция, спецслужбы); 2) гражданские госслужащие; 3) бюджетники (все занятые, получающие зарплату от расширенного правительства и не являющиеся госслужащими: врачи, учителя и т. д.), 4) занятые в госкорпорациях; 5) занятые в НКО и саморегулируемых организациях, выполняющих публичные функции. Очень часто некорректные выводы при межстрановых сопоставлениях всех этих групп вызваны различиями законодательства и особенностями государственного строительства разных стран.

Чем богаче страна, тем больше бюджетников

Сопоставив указанные показатели в различных странах, мы можем увидеть две заметные корреляции.