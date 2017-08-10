Трудовые мигранты пугают Николая Патрушева

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Российские чиновники относятся к мигрантам даже на отдаленных территориях не как к возможности развития, а как к опасности. Даже признавая отток коренного населения с Дальнего Востока, они продолжают эксплуатировать тему миграционной угрозы.

В понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном заседании в Якутске объявил о серьезной угрозе Дальнему Востоку из-за роста миграции. Число иностранцев, поставленных на миграционный учет в первом полугодии 2017 г., составило около 400 000 человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Казалось бы, хороший результат. Но нет, это часть «угрозы общественной безопасности, роста преступности и криминализации экономики». Другие части – нелегальная миграция и постоянный отток коренного населения (около 2 млн за 20 лет). На следующий день губернатор Сахалина Олег Кожемяко заявил о необходимости передачи регионам части функций по строительству центров содержания нелегальных мигрантов и их выдворению (поскольку МВД не справляется).

Патрушев заявил, что надо создавать условия для роста рождаемости, сокращения смертности, формирования миграционного притока граждан из иных российских регионов, обеспечить стимулы для закрепления молодежи и активнее реализовывать программу переселения соотечественников.