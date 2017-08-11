Прогресс second hand

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Конфликт с креативным классом в 2011–2012 гг. подорвал возможности прогресса second hand Евгений Разумный / Ведомости

Между российским политическим режимом и модернизацией сложились несложные отношения: сохранение режима модернизацию исключает. Правящий класс, видимо, не находит для себя места в том обществе, которое могло бы стать результатом масштабных трансформаций, приводящих к повышению эффективности во всех сферах жизни. Отдельные же плоды прогресса, напротив, весьма желательны, так что возникает интересная задача, как их получить, ничего в обществе не меняя, т. е. не создавая таких условий для прогресса, которые оборачивались бы политическими рисками.

В истории такое положение дел встречается гораздо чаще, нежели противоположное, периоды прогрессивных преобразований кратки, а освоения их результатов – продолжительны, власть же обычно в руках тех, кто наилучшим образом научился извлекать выгоду из того, что есть, поэтому партия стабильности у руля почти всегда. Правда, в последние три века происходило нарастающее изменение соотношения периодов прогресса и стагнации, приведшее к тому, что сегодня стагнацию считают явлением ненормальным, стойкую же неспособность общества к модернизации рассматривают как проявление его фатальных пороков. Справедливы такие оценки или нет, оставлю пока в стороне, но в грубом делении обществ на развитые – лидирующие, развивающиеся – догоняющие, а также неразвитые – отсталые есть своя правда: главным ресурсом во всеобщей конкуренции индивидов, социальных групп, классов, государств и их блоков являются научные знания, технологии, способы эффективного управления, а также все то, что обеспечивает их развитие, а именно, широкий спектр прав и свобод человека вместе с системой положительного стимулирования любой полезной деятельности. Результатами модернизации оказываются поэтому не только условная атомная бомба, но и всеобщее благосостояние, рост продолжительности жизни, демократия и правовое государство.

Генератор негативных аффектов

Вопрос о том, способна ли современная Россия к сколько-нибудь широкой модернизации, очень болезнен как для правящего меньшинства, так и для управляемого большинства, потому что затрагивает сферу национального достоинства. Те же три века Россия находится в состоянии догоняющего развития, конкуренции и интеграции – все это по отношению к тому, что принято называть Западом. Ревнивые оглядки на Запад, навязчивые мемы «в нормальных странах», «в развитых странах», «на Западе», «за бугром», «у наших врагов» и пр. характерны для охранительного (псевдонационалистического) дискурса даже больше, чем для прогрессистского (западнического). Без концепта «Запад» вообще не могут сформулировать никакой политической идеи, и упомянутые идеологические направления различаются лишь деталями и оценками. Общим для них является и признание того факта, что отставание от Запада преодолеть не удается, и что это стыдно. Уязвленное достоинство делает общество легким объектом для манипуляций, и в качестве психологической базы нынешнего режима культивируется постсоветский синдром, включающий в себя идеи враждебного заговора и особого пути, реваншизм и великодержавность, а также общие установки – «нас не любят» и «Россия не Европа». Хотя времени и возможностей имелось достаточно, правящий класс не посчитал нужным ни заменить эту идеологию реалистической повесткой национального развития, ни поставить вопрос о нем в центр внимания общества, так что дефицит достоинства, способный стать стимулом к созидательной работе, работает как генератор негативных аффектов. Чем дальше от реальности идеологический конструкт, тем возвышеннее возникающие в связи с ним переживания и тем менее рационально социальное поведение.