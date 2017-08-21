Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: От редакции: Резня в Сургуте
Нападение как в Европе
Чем похожи происшествие в Сургуте и теракт в Барселоне
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Нападение радикального исламиста на прохожих в Сургуте показывает, что Россия находится под такой же угрозой атак одиночек и мелких ячеек террористов, как и Европа.
Конец минувшей недели омрачила серия трагических событий. В четверг вечером выходец из Марокко направил фургон на местных жителей и туристов на Рамбле, центральной улице Барселоны, погибло 14 и пострадало более 100 человек. В пятницу 18-летний выходец из Марокко убил ножом двоих и ранил восьмерых человек в финском городе Турку. В субботу 19-летний выходец из Дагестана ранил в Сургуте ножом семерых прохожих и был убит полицейскими.
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