Похищение свободы
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В августе 1991 г. мы боялись, что свободу у нас похитят грубо. Отнимут «на дороге к Храму» с помощью вооруженной силы или открыто стащат, нахально вломившись в наш строящийся европейский дом. На самом деле изъятие свободы осуществлялось проще. Мошенники обошлись без грабежа и разбоя. Свободу тащили тихо, незаметно, по чуть-чуть. В момент, когда мы, увлекшись чем-то духоподъемным, отворачивались и не следили за карманом. Так, постепенно, вынесли все. И даже память о том, что в кармане что-то когда-то было.
Одной из причин, почему народ не заметил кражи, стало тонкое манипулирование ценностями. Никто не говорил нам, что свобода ценностью не является. Никто не запрещал ее культивировать. Никто не сажал в кутузку или психушку за признание в любви к буржуазной демократии, как бывало в советскую эпоху. Каждый из нас имел право на свою одинокую несчастную любовь к свободе без взаимности.
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