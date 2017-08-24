От редакции

Все больше зарплат в конвертах

Попытки государства сократить теневую занятость привели к ее росту

Число получателей неформальных выплат достигло 33 млн человек и примерно сравнялось с официальной занятостью в организациях и учреждениях. Попытки государства сократить неформальную занятость пока привели к противоположным результатам.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опубликовала ежегодный опрос россиян об их вовлеченности в неформальную занятость, которой специалисты академии считают любые неофициальные выплаты на основной или дополнительной работе. Доля получателей заработка в конверте или имеющих неоформленную работу выросла за последний год с 40,3 до 44,8%, что соответствует уровню докризисных 2006 и 2013 годов (45,1 и 44,5% соответственно). За последний год существенно – с 26,7 до 36,8% – выросла доля тех, кто не видит разницы между официальным и неофициальным трудоустройством (см. статью на стр. 04). Получатели неформальных выплат почти сравнялись по численности с занятыми в организациях и учреждениях (33,3 млн человек в мае 2017 г., по данным Росстата).

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