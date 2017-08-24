Политические элиты и восстание масс

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В то время как ИГ прекращает свое существование в Сирии и Ираке, его далекие сторонники продолжают бессмысленные убийства на улицах Барселоны, Турку, Сургута Алексей Андронов / ТАСС

Победа коалиции над «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России) в Сирии и Ираке не решает экзистенциальных проблем десятков тысяч присоединившихся к войне и сотен тысяч сочувствующих либо «Аль-Каиде» (запрещена в России), либо ИГ молодых мусульман. В то время как ИГ прекращает свое существование в Сирии и Ираке, его далекие сторонники продолжают бессмысленные убийства на улицах Барселоны, Турку, Сургута. Теракты, которые произошли на прошлой неделе, – повод попытаться разобраться в двух феноменах. Во-первых, в том, как терроризм и локальные войны превратились в прокси-институты, через которые вольно или невольно регулируются не только общественное мнение и мейнстрим политологической экспертизы, но и миграционная политика в Европе и Северной Америке и стратегии международной безопасности. А во-вторых, как джихадизм стал идеологией протеста недовольных мусульман, нового восстания масс, если использовать терминологию Ортеги-и-Гассета, и инструментом борьбы региональных элит и организованной преступности, невольно возглавляющих это восстание, против смертельного для них демократического транзита.

Смерть джамаатов

Судя по доступным биографиям иностранных участников войны в Сирии и Ираке и исполнителей терактов в Европе, это, как уже отмечал Оливье Руа, преимущественно представители второго городского поколения мигрантов. Мои исследования судеб выходцев из дагестанских сельских обществ, среди которых присоединившихся только к войне в Сирии и Ираке не менее 2000 человек, немного уточняют этот тезис.