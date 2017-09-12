Выйти из протестного гетто

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Муниципальные выборы в Москве завершились для власти и оппозиции ничьей. И те и другие могут праздновать победу, хотя на деле итоги кампании фиксируют статус-кво – раскол столицы на два лагеря с сохранением обеих сторон в границах своих идейных гетто.

Оппозиция имеет поводы для радости. Оправдались надежды на ненулевую возможность победы даже при отсутствии громкой повестки, низкой явке и неудачном дне голосования. Те кандидаты, которые вели активную кампанию, особенно «ногами» – т. е. обходя практически все квартиры своих потенциальных избирателей, – сумели мобилизовать протестный электорат. В результате в Москве впервые за последние 10 лет появились районы, где в муниципальных собраниях нет ни одного кандидата от власти или же где их абсолютное меньшинство.

Психологически это не может не радовать победителей и их избирателей. Но технологически такое доминирование не имеет принципиального значения. Для выборов следующего уровня, на который ориентируется лидер московской протестной коалиции – 2017 Дмитрий Гудков, – для выборов мэра – имеет значение не только общая численность оппозиционного корпуса муниципальных депутатов, но и их равномерное распределение по районам. Чтобы пройти муниципальный фильтр, главный барьер для оппозиции на выборах глав региона, необходимо собрать определенное число подписей муниципальных депутатов (в Москве – 110)как минимум из 75% районов. Безусловная удача столичной оппозиции в отдельных районах недостаточна для преодоления их кандидатом фильтра, даже если подписи будут сообща собирать депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Яблока» при поддержке самовыдвиженцев.

«Единая Россия» сохранила блокпакет более чем из 50 районов, где 100% депутатов состоят в партии власти и не дадут оппозиционному кандидату в мэры ни одной подписи, если, конечно, их об этом снова не попросит партийное начальство в рамках стимулирования конкуренции, как это было на выборах мэра в 2013 г. Чисто арифметически представительство партии власти на этих муниципальных выборах по сравнению с 2012 г. даже выросло. Оппозиция получила мандаты не единороссов, а коммунистов и эсеров, которых в новых муниципальных собраниях будет в несколько раз меньше, чем раньше. Это наглядный признак поляризации московского электората: или за власть, или против власти, системная оппозиция больше за настоящую не считается – эффект ситуативной консолидации после парламентских выборов 2011 г. выветрился окончательно.

Оппозиция получила большинство в районах с традиционно сильным протестным голосованием – там, где избиратели и на федеральных выборах стабильно голосуют против власти, там, где на выборах мэра 2013 г. лучшие результаты получил Алексей Навальный, а Владимир Путин – худшие на выборах президента 2012 г. Можно называть его «оппозиционным поясом», но можно и «оппозиционным гетто»: для перехода на качественно новый уровень сторонникам перемен неизбежно нужно выходить за его пределы.