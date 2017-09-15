У россиян сложные отношения с историей

Статья опубликована в № 4408 от 15.09.2017 под заголовком: От редакции: История и миф

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Россияне, особенно молодые, слабо знают отечественную и мировую историю, но уверены в важности знаний о прошлом. Такие представления об истории удобны для манипуляций, повышение качества знаний потребует кропотливой просветительской работы.

ВЦИОМ опубликовал итоги опроса о знании исторических фактов и руководителей страны. 96% опрошенных уверены в важности знания истории страны, но уверенность не соответствует качеству. Большинство правильно ответили только на вопросы об отдельных лидерах государства. 62% вспомнили, что Никита Хрущев обещал показать США «кузькину мать», 59% назвали Михаила Горбачева единственным президентом СССР и 51% связал Леонида Брежнева с эпохой застоя.

С остальными знаниями хуже. Последнего председателя Временного правительства Александра Керенского вспомнили только 27%. Геннадия Зюганова как главного конкурента Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 г. правильно указали 25%. Правильно определили начало Второй мировой войны 13%, ее путают с Великой Отечественной. По 7% опрошенных правильно назвали даты Гражданской войны в России и автора фразы «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» Петра Столыпина. Молодежь знает историю хуже старших возрастов, но отдает себе отчет в этом: плохим и очень плохим свое знание истории назвали 56% опрошенных 18–24 лет, хорошим – 38%, тогда как в целом – 47 и 42%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов считает низкий уровень знаний о прошлом следствием ряда причин. Преподавание предмета в школе и вузах в целом стало более фрагментарным. В позднем СССР в старших классах было 3–4 урока истории в неделю, сейчас – два, напоминает учитель истории Леонид Кацва, на многое просто не хватает времени.

Недостаток знаний могут восполнить просветительские передачи по телевидению, каналы в интернете, массовое издание качественной научно-популярной литературы с интересным и объективным изложением важнейших исторических событий. Однако историческая политика государства направлена на формирование мифов и примитивной картины, в которой Россия и ее руководители всегда правы и побеждают, а нежелательные события вымываются из коллективной памяти. Немало людей запутались в версиях недобросовестных публицистов. Повысить уровень знаний можно длительной и кропотливой просветительской работой, в которой интересное и яркое изложение прошлого не подменяется вульгаризацией, считает Мамонов. Однако для этого потребуется изменение исторической политики.

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