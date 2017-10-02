Третья роль университетов
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В последние годы университеты меняют свою парадигму: они переходят от классической, научно-исследовательской, модели к «университету 3.0», в котором на «третий план», после образовательной и научной деятельности, выходит совершенно новая работа, связанная с развитием регионального сообщества.
Отчасти третья роль всегда была свойственна университетам. К примеру, классические университеты, такие как МГУ, СПбГУ и др., всегда были не только центром образования и науки, но также источником формирования культуры. Деятельность университетов, которые открывались на удаленных территориях, всегда сопутствовала освоению новых регионов. И все же до недавних пор предполагалось, что вуз – это прежде всего источник профессионального образования. Осознанно о третьей роли университетов начали говорить лишь в последние десятилетия. В первую очередь благодаря инновационной повестке, которая все больше стала смещаться в сторону образовательных учреждений. Например, в Финляндии в 2007 г. за университетами на законодательном уровне была закреплена ответственность за инновационное развитие территорий.
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