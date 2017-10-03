Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: От редакции: Каталонский гамбит
Как оценить каталонское самоопределение
В практике сецессий нет единых стандартов и подходов
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Суда, который мог бы рассмотреть гипотетический иск Барселоны к Мадриду, не существует
Felipe Dana / AP
Референдум о независимости в Каталонии и реакция на него испанских властей снова ставят вопрос о соотношении права наций на самоопределение и принципа территориальной целостности государства. Современное международное право не дает четких ответов на эти вопросы, решение в каждом случае зависит от обоснованности требований самоопределяющихся и степени нарушений их прав.
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