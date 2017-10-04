Защита дольщиков как защита вкладчиков
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В конце июля президент подписал федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – фонд). Главная цель фонда – повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства. Кроме того, предполагается, что внедрение механизма гарантирования жилищного строительства будет иметь косвенный эффект в виде привлечения дополнительных инвестиций в строительство жилья, что увеличит объемы ввода жилья.
Принятие нового закона стало логичным следствием проблемы обманутых дольщиков. К сожалению, прежняя система страхования, не справляясь со своим главным назначением, оставляла дольщиков практически один на один с недобросовестными застройщиками. По различным оценкам, число обманутых дольщиков может превышать 100 000. Негативное развитие ситуации происходит на фоне высокой интенсивности банкротств в строительной отрасли, которая остается одним из наиболее проблемных секторов. Так, например, по итогам II квартала 2017 г. число юрлиц-банкротов в отрасли закрепилось на уровне максимальных значений (выше, чем в конце 2014 г., почти на 7%). Исходя из этого риски дольщиков при действии прежней системы оставались бы очень высокими.
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