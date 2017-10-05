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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: От редакции: Секретные заложники

Что делать с пленными из ЧВК

У России нет четкой стратегии действий на случай взятия в плен «неофициальных военных»

Судьба захваченных в Сирии террористами двух россиян пока не ясна, как и отношение российского государства к жизни своих граждан в таких ситуациях.

Во вторник запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) опубликовала видео с двумя пленниками, один из которых назвался жителем Ростовской области Романом Заболотным и сообщил, что его товарищ по несчастью – житель Подмосковья Григорий Сурканов (Цуркану). Обоих опознали знакомые или родственники. ИГ называло их российскими военнослужащими.

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Комментарии  ()
Сибирский фермер
01:28 05.10.2017
ЧВК, - это что и как? С этим сначала надо разобраться. Это же наёмники или как? Кто платит за их услуги? В конце концов всё сводится к одному, страдают и рискуют погибнуть русские мужики, в самом расцвете сил. Вынужденные применить свою силу и энергию не для созидания на Родине, а ищущих лучшей доли хрен знает где. Но лучшей доли оружием никто никогда не заработал.
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