Что делать с пленными из ЧВК

У России нет четкой стратегии действий на случай взятия в плен «неофициальных военных»

Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: От редакции: Секретные заложники

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Судьба захваченных в Сирии террористами двух россиян пока не ясна, как и отношение российского государства к жизни своих граждан в таких ситуациях.

Во вторник запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) опубликовала видео с двумя пленниками, один из которых назвался жителем Ростовской области Романом Заболотным и сообщил, что его товарищ по несчастью – житель Подмосковья Григорий Сурканов (Цуркану). Обоих опознали знакомые или родственники. ИГ называло их российскими военнослужащими.