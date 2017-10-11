Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Интеграция: Каким будет мегарегулятор ЕАЭС

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Было бы целесообразно в ближайшее время, еще до создания этого наднационального органа, сформировать представляющую все государства – участники ЕАЭС «группу мудрецов» Pixabay

Формирование единого рынка капиталов – неотъемлемая часть интеграционного проекта Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Осуществляемая на евразийском пространстве политика гармонизации финансовых рынков призвана обеспечить снижение стоимости привлечения капитала, увеличение объема инвестиций при опережающем росте долгосрочных капиталовложений, расширение возможностей для структурных реформ, ускорение экономического роста, повышение и диверсификацию структуры доходов населения. Основные направления этой политики, в частности, предусматривают согласование подходов к регулированию рисков, введение единых требований по раскрытию информации, сближение надзорных требований к участникам рынка и порядка осуществления надзора, а также меры по обеспечению защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Согласно Договору о ЕАЭС, после завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков государства-члены примут решение о полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию финансового рынка, который должен приступить к работе в г. Алматы в 2025 г. Однако возложение на этот орган регулятивных и надзорных функций на нынешней стадии развития интеграционных процессов представляется преждевременным, и дело тут не столько в нежелании национальных регуляторов делиться своими полномочиями, сколько в целесообразности их передачи.