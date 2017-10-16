Станет ли Си таким, как Путин

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Си Цзиньпин сумел сконцентрировать в своих руках значительную власть FRED DUFOUR / AFP

Открывающийся 18 октября XIX съезд Компартии Китая станет рубежным не только для лидера партии и страны Си Цзиньпина, но и для всей системы власти у важнейшего соседа России. Роль Си в китайской системе координат уже приближается к положению Владимира Путина в российской политике. Мало кто сомневается, что после съезда Си станет еще могущественнее. До того как на предыдущем съезде в 2012 г. Си встал у руля партии и армии, китайская политическая система эволюционировала в сторону коллективного руководства и четких правил сменяемости верховных лидеров раз в 10 лет. Однако за свой первый срок Си Цзиньпин изменил систему настолько, что результаты нынешнего съезда пять лет назад предсказывали с гораздо большей уверенностью, чем сейчас, за пару дней до его открытия. Тогда считалось, что этот съезд начнет отмерять второй и последний пятилетний срок для правящего тандема генсека Си и премьера госсовета Ли Кэцяна. По итогам съезда в семиместный постоянный комитет (ПК) политбюро, совет директоров Китая, должны были войти два самых молодых члена 25-местного политбюро, Ху Чуньхуа и Сунь Чжэнцай. Интрига, казалось, заключалась лишь в том, кто из них станет преемником верховного лидера, а кто – главного хозяйственника.

Теперь же Сунь, задержанный в июле этого года, исключен из партии и снят со всех постов, политические перспективы Ху весьма туманны. Четким видением того, каким будет состав политбюро и даже сколько в нем будет постоянных членов, не обладает никто. Даже самые проницательные наблюдатели, на протяжении многих лет точно предсказывавшие перестановки в высших эшелонах власти, на сей раз честно говорят: китайская политика сейчас – это черная лаковая шкатулка. Такое положение дел отчасти связано с небывалой концентрацией власти в руках Си Цзиньпина и нескольких ближайших сподвижников, порой даже не занимающих видных постов. С другой стороны, никто наверняка не знает, так ли на самом деле силен Си и может ли он делать с партией все, что захочет. Для ответа на этот важный для судьбы Китая вопрос было бы полезно понять, какими могут быть результаты съезда, если бы Си действительно обладал всей полнотой власти, а затем сравнить эту программу-максимум с реальными итогами.