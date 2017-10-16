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Александр Габуев
Аналитика
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Китай: Программа-максимум Си

Станет ли Си таким, как Путин

Китаевед Александр Габуев об ожиданиях от XIX съезда компартии Китая

Открывающийся 18 октября XIX съезд Компартии Китая станет рубежным не только для лидера партии и страны Си Цзиньпина, но и для всей системы власти у важнейшего соседа России. Роль Си в китайской системе координат уже приближается к положению Владимира Путина в российской политике. Мало кто сомневается, что после съезда Си станет еще могущественнее. До того как на предыдущем съезде в 2012 г. Си встал у руля партии и армии, китайская политическая система эволюционировала в сторону коллективного руководства и четких правил сменяемости верховных лидеров раз в 10 лет. Однако за свой первый срок Си Цзиньпин изменил систему настолько, что результаты нынешнего съезда пять лет назад предсказывали с гораздо большей уверенностью, чем сейчас, за пару дней до его открытия. Тогда считалось, что этот съезд начнет отмерять второй и последний пятилетний срок для правящего тандема генсека Си и премьера госсовета Ли Кэцяна. По итогам съезда в семиместный постоянный комитет (ПК) политбюро, совет директоров Китая, должны были войти два самых молодых члена 25-местного политбюро, Ху Чуньхуа и Сунь Чжэнцай. Интрига, казалось, заключалась лишь в том, кто из них станет преемником верховного лидера, а кто – главного хозяйственника.

Теперь же Сунь, задержанный в июле этого года, исключен из партии и снят со всех постов, политические перспективы Ху весьма туманны. Четким видением того, каким будет состав политбюро и даже сколько в нем будет постоянных членов, не обладает никто. Даже самые проницательные наблюдатели, на протяжении многих лет точно предсказывавшие перестановки в высших эшелонах власти, на сей раз честно говорят: китайская политика сейчас – это черная лаковая шкатулка. Такое положение дел отчасти связано с небывалой концентрацией власти в руках Си Цзиньпина и нескольких ближайших сподвижников, порой даже не занимающих видных постов. С другой стороны, никто наверняка не знает, так ли на самом деле силен Си и может ли он делать с партией все, что захочет. Для ответа на этот важный для судьбы Китая вопрос было бы полезно понять, какими могут быть результаты съезда, если бы Си действительно обладал всей полнотой власти, а затем сравнить эту программу-максимум с реальными итогами.

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