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Иван Любимов
Аналитика
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Экономическая география: Цветущая сложность экспорта

Чем заменить нефть

Экономист Иван Любимов о проблеме диверсификации экспорта российских регионов

О том, что российскую экономику с высокой вероятностью ждут годы стагнации, а не быстрого роста, сегодня говорится очень много. Из этого, однако, не следует, что национальная экономика не должна тщательно изучаться, а меры политики, заключающейся в ослаблении и устранении существующих в экономике ограничений, – разрабатываться. Эти знания будут играть ключевую роль в проведении реформ, когда наступит время последних.

За счет чего же может расти российская экономика, если рассуждать не об эпизодическом росте, продолжительностью 5–7 лет, а о длительном, продолжающемся десятилетия и способном помочь экономике прочно занять место в ряду богатых стран?

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