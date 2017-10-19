Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Экономическая география: Цветущая сложность экспорта
Чем заменить нефть
Экономист Иван Любимов о проблеме диверсификации экспорта российских регионов
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Технологическая простота региональных экономик осложняет возможности диверсификации экспорта
Андрей Махонин / Ведомости
О том, что российскую экономику с высокой вероятностью ждут годы стагнации, а не быстрого роста, сегодня говорится очень много. Из этого, однако, не следует, что национальная экономика не должна тщательно изучаться, а меры политики, заключающейся в ослаблении и устранении существующих в экономике ограничений, – разрабатываться. Эти знания будут играть ключевую роль в проведении реформ, когда наступит время последних.
За счет чего же может расти российская экономика, если рассуждать не об эпизодическом росте, продолжительностью 5–7 лет, а о длительном, продолжающемся десятилетия и способном помочь экономике прочно занять место в ряду богатых стран?
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