Есть ли жизнь без прописки

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Наиболее мобильные и экономически активные люди при смене места жительства сталкиваются с различными административными барьерами из-за отсутствия постоянной или временной регистрации по месту фактического проживания Е. Разумный / Ведомости

Практически при любом взаимодействии с государственными учреждениями и органами государственной или муниципальной власти гражданин обязан предъявлять документы, подтверждающие его постоянную или временную регистрацию по месту жительства. Эти документы понадобятся для того, чтобы получить ИНН, зарегистрировать ИП, устроиться на работу, получить социальные пособия и компенсации, встать в очередь на детский сад и записать ребенка в школу, открывать счета в некоторых банках, проголосовать и получить водительские права.

С 1995 г. прописка носит уведомительный характер, но такое уведомление является обязанностью, так как многие услуги, предоставляемые государством, так или иначе привязаны к территории. Более того, «простой уведомительный характер» прописки на самом деле требует подтверждения привязки человека к определенному адресу. И если вдруг меняется место проживания, то для получения прописки обязательно необходимо наличие на новом месте жилья в собственности у самого переехавшего или его родственников или доброй воли собственника жилого помещения по новому адресу. Арендодатели же очень редко желают прописать нанимателей.