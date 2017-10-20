Как братушки стали братоубийцами

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Легенда о невозможности войны болгар с русскими была опровергнута боями сентября 1916 г. Википедия

Если бы кто-нибудь сказал мне, что придет день, когда потребуется подписать объявление войны Болгарии, я бы его принял за безумца, а вот тем не менее этот день наступил», – произнес Николай II 18 октября 1915 г. Русское общество было поражено не меньше государя: мы же их освободили от турок, а они...

Это «мы их в каком-то году освободили, а они оказались неблагодарными» – всё, что и поныне знает большинство россиян об истории стран Восточной Европы. Причинами «неблагодарности» обычно никто не интересуется, полагая, что речь тут о некой русофобии, витающей над землями к востоку от Бреста и рационально необъяснимой. Хотя при ближайшем рассмотрении все становится очевидным.