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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: От редакции: Армия Путина

Когда призыву конец

Переход на контрактную армию затягивается

Президентская кампания еще официально не объявлена, а первые предложения, адресованные молодому избирателю, уже появились. Во вторник, выступая перед участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills, Владимир Путин заявил, что в недалеком будущем вопрос призыва на срочную службу «будет неактуален». Звучит хорошо, но на деле привлекательность контракта невелика.

Министерство обороны обещаний, подобных путинскому, не дает: общий курс на увеличение доли контрактников и постепенное замещение ими призывников есть, но реализация его как минимум запаздывает. Один из послевыборных майских указов Путина 2012 г. – «О дальнейшем совершенствовании военной службы» – предусматривал, что численность служащих по контракту в течение пяти лет будет ежегодно увеличиваться на 50 000 человек. Военные рапортуют о его успешном выполнении, но фактически число контрактников растет медленнее, чем планировалось. Накануне выхода указа, в апреле 2012 г., по контракту служило 190 000 человек. В 2015 г. Минобороны сообщило о планах к январю 2017 г. довести их число до 425 000, что почти соответствует заданному указом пятилетнему ориентиру в 440 000 контрактников. Однако в декабре 2016 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 384 000 контрактниках, а в октябре 2017 г. начальник Национального центра управления обороной РФ генерал Михаил Мизинцев – о 354 000. Причины оттока военные не объясняют. При этом, по данным Минобороны, число призванных в армию на срочную службу снизилось в 2012–2017 гг. на 6,6%, с 296 740 до 276 900 человек.

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