Братский выбор председателя Си

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Си Цзиньпин — человек недели AFP

В том, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин на завершившемся на прошлой неделе съезде партии будет переизбран на второй пятилетний срок, никаких сомнений, конечно же, не было. Вопрос был в другом: решится ли он сломать сложившуюся в последние 25 лет традицию регулярной смены правящих элит и представит ли молодого преемника, который займет его место через пять лет? Теперь ответ известен: решился, сломал и не представил, дав тем самым понять, что намерен править Китаем дольше 10 лет, отмеренных его предшественникам.

В России за этим съездом следили почти как за своим, что не удивительно. Ведь хотя поэтический тезис конца 1940-х гг. «русский с китайцем – братья навек» сильно устарел, что-то семейное в наших отношениях все же осталось.