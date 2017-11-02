Почему из «Мегафона» вышел старейший иностранный миноритарий

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В 1990–2000-х гг. западные связисты, по сути, создали в России телекоммуникационный рынок. Страна, в которой люди ждали установки телефона десятилетиями, манила европейских и американских операторов. И не зря: в начале прошлого десятилетия в России число сотовых абонентов росло на сотни процентов в год, а в некоторых регионах – и на тысячи. Неплохо, согласитесь, по сравнению с Европой, где рост измерялся единицами процентов.

А на этой неделе из российского сотового бизнеса вышел старейший остававшийся в нем западный оператор. Шведско-финская Telia продала остававшиеся у нее 19% акций «Мегафона» Газпромбанку. Свой уход Telia мотивировала желанием более плотно поработать в домашней Скандинавии и в Прибалтике. Объяснение вполне правдоподобное – ни там, ни в России рынок уже совсем не такой, каким был десяток лет назад. Роста на нем нет и не предвидится. По данным AC&M-Consulting, к середине 2017 г. в России было 254 млн сотовых абонентов (по количеству активных сим-карт), что значительно больше собственно населения. Очевидно, что новые подписчики не вешаются миллионами на шею любимым операторам, как раньше. Как и в Европе, доходы сотовых операторов в России падают. Что с этим делать, не понимает никто и нигде. Но в России ситуация к тому же осложняется кризисом, санкциями, законом Яровой, грозящим операторам многомиллиардными издержками. В общем, чтобы продолжать в России телекоммуникационный бизнес, надо быть оптимистом со стальными нервами. В Telia их, похоже, нет.