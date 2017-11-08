Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: От редакции: Полиция не бережет
Медийная победа полиции
Почему отчетность улучшается, а недовольство граждан остается
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Доверие граждан к полиции после ее реформирования заметно выросло, но это во многом имиджевая победа: те, кому приходилось лично общаться с полицейскими, по-прежнему недовольны качеством их работы.
Как следует из опроса «Левада-центра», приуроченного к столетию советской милиции, в целом отношение россиян к работе органов правопорядка улучшается. Если в 2010 г. доля неудовлетворенных работой милиции в их городе достигала 60%, то в 2012 г., вскоре после переименования ее в полицию, снизилась до 52%, сейчас – 34%. Соответственно, выросла доля довольных: с 27% семь лет назад до 46% в октябре 2017 г.
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