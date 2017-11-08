Куда расти сельскому хозяйству
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Экономический рост чем-то похож на лошадиные скачки. Чтобы обеспечить себе победу, стране-игроку необходимо поставить на правильную, самую быструю лошадь-индустрию, которая могла бы обогнать конкурентов. Но ставка правительства России на стимулирование сельского хозяйства, особенно с введением контрсанкций, – это скорее надежда на стремительно стареющего скакуна – чемпиона прошлых лет, чем инвестиция, способная счастливым образом обеспечить игроку рекордный куш.
Заинтересованность министра сельского хозяйства Александра Ткачева в продлении еще на 10 лет протекционистских для российского сельского хозяйства контрсанкций «ради нашей страны», от которых мы «не пострадаем, только выиграем», понятна – как и логика заявления министра о том, что «Россия – это зерновая страна» (особенно с учетом личного интереса семьи Ткачева в развитии собственного сельскохозяйственного комплекса и родного Краснодарского края в целом). Но стоит ли оно того в масштабе всей страны?
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}