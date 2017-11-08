Куда расти сельскому хозяйству

Экономист Алексей Тузиков о том, почему стимулирование российского агропрома не приведет к экономическому чуду

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Масштабная господдержка сельского хозяйства не даст такого же масштабного роста экономики Я. Чингаев / Для Ведомостей

Экономический рост чем-то похож на лошадиные скачки. Чтобы обеспечить себе победу, стране-игроку необходимо поставить на правильную, самую быструю лошадь-индустрию, которая могла бы обогнать конкурентов. Но ставка правительства России на стимулирование сельского хозяйства, особенно с введением контрсанкций, – это скорее надежда на стремительно стареющего скакуна – чемпиона прошлых лет, чем инвестиция, способная счастливым образом обеспечить игроку рекордный куш.

Заинтересованность министра сельского хозяйства Александра Ткачева в продлении еще на 10 лет протекционистских для российского сельского хозяйства контрсанкций «ради нашей страны», от которых мы «не пострадаем, только выиграем», понятна – как и логика заявления министра о том, что «Россия – это зерновая страна» (особенно с учетом личного интереса семьи Ткачева в развитии собственного сельскохозяйственного комплекса и родного Краснодарского края в целом). Но стоит ли оно того в масштабе всей страны?