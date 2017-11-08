Мнения
Платный
Алексей Тузиков
Аналитика
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Экономика: Куда расти сельскому хозяйству

Куда расти сельскому хозяйству

Экономист Алексей Тузиков о том, почему стимулирование российского агропрома не приведет к экономическому чуду

Экономический рост чем-то похож на лошадиные скачки. Чтобы обеспечить себе победу, стране-игроку необходимо поставить на правильную, самую быструю лошадь-индустрию, которая могла бы обогнать конкурентов. Но ставка правительства России на стимулирование сельского хозяйства, особенно с введением контрсанкций, – это скорее надежда на стремительно стареющего скакуна – чемпиона прошлых лет, чем инвестиция, способная счастливым образом обеспечить игроку рекордный куш.

Заинтересованность министра сельского хозяйства Александра Ткачева в продлении еще на 10 лет протекционистских для российского сельского хозяйства контрсанкций «ради нашей страны», от которых мы «не пострадаем, только выиграем», понятна – как и логика заявления министра о том, что «Россия – это зерновая страна» (особенно с учетом личного интереса семьи Ткачева в развитии собственного сельскохозяйственного комплекса и родного Краснодарского края в целом). Но стоит ли оно того в масштабе всей страны?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике